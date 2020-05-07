HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü

BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü
07.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:01

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.01 artışla 98 bin 579 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.01 artışla 98 bin 579 puanda başladı. Perşembe gününe BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.30, BIS Mali Endeks yüzde 0.02 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.04 ekside başladı.

Covid-19 salgını etkisiyle artan satış baskısı lirada değer kaybını hızlandırdı ve dolar 7.25 lirayı görerek, Ağustos 2018'deki 7.24 liralık tarihi rekor düzeyi de aştı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi bu sabah 620/640 düzeyinde tutunurken, gösterge 2 yıllık tahvilde bileşik getiri geçen hafta yüzde 8.71'e kadar geriledi. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri dün son işlemde yüzde 12.43 oldu.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1808 lira ve en yüksek 7.2500 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,euro en düşük 7.7461 lira ve en yüksek 7.8370 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.83 lira aralığında,sterlin en düşük 8.8661 lira ve en yüksek 8.9929 lirayı gördükten sonra 8.97 – 8.98 lira aralığında hareket ediyor.İş Yatırım'ın "Beni anlamadılar…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya piyasaları Nisan sonunda gelen satış dalgası sonrası toparlanmakta zorlanıyor. "Ekonomideki kayıpların büyüklüğü ve kademeli açılma döneminde salgının geri gelebileceği endişesi piyasaları baskılıyor."Gelişmekte olan ülke varlıkları baskı altında kalmaya devam ediyor. Doların küresel olarak güçlenmesi ve ABD-Çin gerginliğinin yeniden tırmanacağı endişesi gelişmekte olan ülke paralarından başlayarak hisse ve tahvil piyasalarına yayılan satışlara yol açıyor."Türkiye varlıkları gelişmekte olan piyasalara göre daha kötü performans göstermeye devam ediyor. MSCI Türkiye Mayıs ayında yüzde 7.0, sene başından beri yüzde 32 dolar bazında kayıpla en çok değer kaybeden piyasalar arasında yer alıyor."Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak küresel yatırımcılarla dijital buluşmasında salgını kontrol altına alan Türkiye'nin ekonomide normalleşme sürecini başlattığını ve yılın son çeyreğinde büyümenin başlayacağını vurguladı. "Cari dengenin iyileştiği bir dönemde dış finansmanda hiç bir sorun görmediğini vurgulayan Albayrak Hazine'nin sadece 4.7 milyar dolar ödemesi olduğunu, banka ve şirketlerin ödemelerini yapmak için yeterli likiditeye sahip olduklarını net bir şekilde anlattı."Ancak siz nasıl söylerseniz söyleyin, söz dinleyenden alıyor anlamını. Türk lirası maalesef dünkü satış dalgasında Brezilya realinden sonra en çok değer kaybeden para birimiydi. "İki para biriminin ortak özelliği 2019 Temmuz'undan beri düzenli faiz indirmesi.Gelişmekte olan ülke borsalarındaki satışlara ve Türk lirasındaki kayıplara paralel Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir açılış öngörüyoruz. "Dünkü sert satış sonrasında Türk lirasının seyri borsa için belirleyici olacak."

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı Ekonomi
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı Ekonomi
Son Dakika: Dolar 7,24'ün üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak Ekonomi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı Ekonomi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu Ekonomi
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi Ekonomi
Apple'ın açığını bulan genç, 1,5 TL'lik müzik klibi ile ödüllendirildi
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Son Dakika: EPDK: İGDAŞ 30 gün üzerinde fatura kesip tahsil ettiyse, bunları iade edecek
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek anlattı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının hikayesini anlattı
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak berber ve kuaförler nasıl çalışacak? İşte yeni kurallar
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
11 Mayıs'ta açılacak AVM'lerdeki mağazalar ilk etapta 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 7,17'den işlem görüyor
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son dakika: Geç fatura kestiği için soruşturma açılan İGDAŞ'tan açıklama geldi: EPDK'nın haberi vardı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
Gram altın 395 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 390 liradan işlem görüyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sezen Aksu Türkan Şoray Gülben Ergen Nur Yerlitaş
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: BIST100 yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 7.25 lirayı gördü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:21:31. #1.14#
title