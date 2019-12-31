BİST100 yatay hareket ediyor, dolar 5.94 lirada

31.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:20

– Piyasalarda Cuma günü açıklanacak 2019 yılı enflasyon verisi bekleniyor. Baz etkisinin, Kasım ayında tersine etki ettmesiyle yeniden yukarıya dönerek iki haneye yükselen Tüketici Fiyatları Endeksi'nin, 2019 yılında yüzde 11.5 - 12.0 dolayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Güne yüzde 0.28 artışla 115 bin 72 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortası işlemlerinde 115 bin puanın altına çekildi. Güne yüzde 0.76 düşüşle 155 bin 661 puanda başlayan BİST Bankacılık Endeksi de, gün içinde en düşük 158 bin 111 puanı ve en yüksek 160 bin 306 puanı gördükten sonra, yüzde 0.35 düşüşle 158 bin 649 puana çekildi.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişmeyerek yüzde 12.26 seviyesinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.68 düşerek 11.69 seviyesine geriledi.Gün ortası işlemlerinde;dolar en düşük 5.9419 lira ve en yüksek 5.9513 lirayı gördükten sonra, 5.94 - 5.95 lira aralığında,euro en düşük 6.6569 lira ve en yüksek 6.6775 lirayı gördükten sonra, 6.67 - 6.68 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7988 lira ve en yüksek 7.8330 lirayı gördükten sonra 7.83 – 7.84 lira aralığında hareket ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232.2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi. İhracat Kasım ayında, yüzde 0.1 artarak 15 milyar 503 milyon dolara, ithalat yüzde 9.7 artarak 17 milyar 737 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayındaki yüzde 95.8 düzeyinden, yüzde 87.4'e geriledi.Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 51.8 düşüşle 2018 yılının aynı dönemindeki 52 milyar 247 milyon dolar düzeyinden, 25 milyar 206 milyon dolara geriledi. Son 11 ayda ihracat yıllık bazda yüzde 1.8 artışla 165 milyar 83 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 11.3 düşüşle 190 milyar 290 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 yılının aynı dönemindeki yüzde 75.6 düzeyinden 2019'da yüzde 86.8'e yükseldi.

Bitkisel üretim genel olarak 2019 yılında yükselirken, Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünü buğdayda üretim, 2018 yılına göre yüzde 5.0 düşüşle 20 milyon tonun da altına inerek 19 milyon tona geriledi. Buğday üretimi 2017 yılındaki 21 milyon 500 bin tonluk düzeyinden, 2018 yılında yüzde 7.0 azalarak 20 milyon tona düşmüştü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında geçtiğimiz yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1.4, sebzelerde yüzde 3.5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 0.3 arttı.

Kaynak: DHA

- İstanbul