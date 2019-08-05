BİST100 haftaya yüzde 0.27 artışla başladı, dolar 5.57 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya, enflasyon verisi öncesinde yüzde 0.27 artışla 99 bin 406 puanda başladı. Endeks bir önceki haftayı günlük yüzde 2.18 düşüşle 99 bin 479 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, Pazartesi gününe yüzde 0.31 düşüşle 141 bin 893 panda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.47 ve yüzde 16.18 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5942 lira ve en yüksek 5.6197 lirayı gördükten sonra, 5.57 - 5.58 lira aralığında,

euro en düşük 6.1625 lira ve en yüksek 6.2544 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.7395 lira ve en yüksek 7.8270 lirayı gördükten sonra 7.76 – 7.77 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Fırtına sertleşiyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı.

"Trump'ın Çin mallarına %10 ek vergi koymasıyla sarsılan piyasalar Çin Merkez Bankası'nın 11 yıl aradan renminbinin düşüşüne izin verdiği haberinin ardından serbest düşüşle haftaya başlıyor.

"Dünya ekonomisinde aşağı yönlü risklerin arttığı bir konjonktürde ABD ve Çin arasındaki ticaret kavgasının kur savaşına dönüşmesi ihtimali küresel risk iştahında kaçınılmaz bir bozulmaya yol açıyor.

"Hisse senedinden, emtiaya, gelişmekte olan ülke varlıklarından, özel sektör tahvillerine tüm varlık guruplarında Perşembe gününden bugüne sert satışlar (yüzde 4.0 – yüzde 8.0) görülüyor.

"Fed vadelileri yeniden Eylül ve Ekim aylarında 2 x 25 faiz indirimi daha yapılmasını fiyatlamaya başlarken, 10 yıllık ABD faizleri yüzde 1.8 seviyesinin altına geriledi. Haftanın tek kazandıranı yüzde 4.0'e yakın prim yapan emin liman altın oldu.

"Küresel risk iştahındaki bozulmayla birlikte gelişmekte olan ülke varlıklarındaki satışlar sertleşiyor. Gelişmekte olan ülke ETF'lerinde üç haftadır devam eden satışların derinleşmesiyle birlikte MSCI GOÜ endeksi 200 günlük ortalamasının altına inerek psikolojik olarak önemli 1000 sınırını aşağı yönlü kırdı.

"Türkiye varlıkları küresel dalgalarla ABD ile jeopolitik risklerin azaldığı görece şanslı bir konjonktürde karşılaştı. Bu sayede dünyaya göre daha sınırlı kayıpla haftaya başlıyoruz.

"Bundan sonra ne olacak? Küresel piyasalardaki satış dalgası geçici bir şok mu, yoksa yukarı yönlü ana trendde kalıcı bir dönüşün işareti mi?

"Bu soruların cevabını bilme şansımız yok.

"Tek bildiğimiz şey, şoku yaratan Trump'ın durmak için bir nedeni olmadığı. ABD ekonomisinin büyümesine rağmen Fed'in faiz indirdiği, halk desteğinin yüzde 44 ile çok güçlü olduğu bir ortamda Trump'ın durması için bir neden yok.

"Lafı uzatmayalım. Gelişmekte olan piyasaları büyük bir fırtınanın vurma ihtimali artıyor. Hazır av bereketli ve kıyı yakınken emin limanlara yönelmekte fayda var."

Kaynak: DHA

- İstanbul