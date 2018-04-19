Bist100 Günü Primli Kapattı…

Bankacılık endeksi 4.64%, holding endeksi 2.25% arttı. Sektör endeksleri arasında 6.43% ile madencilik en fazla kazandıran olurken, tek gerileyen ise 0.46% ile finans kiralama, faktoring oldu.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

24 HAZİRAN 2018'DE TÜRKİYE ERKEN SEÇİME GİDİYOR…

ABD hisse vadelileri 3. günde de yükselişini sürdürürken küresel piyasalarda yatırımcılar arasında karlı bilanço dönemi ve iyileşen ABD- Kuzey Kore ilişkilerinden hareketle risk iştahı tırmanmaya devam etti. İngiltere'de enflasyonun Mart ayında yavaşlaması BOE'nin nasıl kısa bir sürede faiz oranlarını artırabileceği sorularını gündeme getirdi. Diğer taraftan, İngiliz yetkililerden gelecek yıllarda borçlanma oranlarını artırmaya eğilimli olduklarına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. İngiliz Sterlin'i gerilerken Euro da beklentileri karşılamayan enflasyon verileri ardından kısa süreliğine değer kaybetti. ABD hisseleri çift taraflı açıklanan bilançolarla karışık seyretti, hazine tahvilleri önce geriledi sonra yükseldi. S&P500 endeksi teknoloji hisselerinin baskısı altında karışık seyre yöneldi ve günü pozitif kapattı. Diğer yandan, Nikel Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımlardan olumsuz etkileneceği düşüncesiyle Londra Metal Borsası'nda 3 yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı olumlu geçen görüşme ardından, erken seçimin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Erken seçimin bir an önce ülke gündeminden çıkarılması gerektiğini ve konuyla ilgili yasal sürecin hemen başlatılacağını paylaştı. Piyasa, seçime ilişkin belirsizliğin erken ortadan kalkacağı için gelişmeyi olumlu algıladı. Açıklamanın hemen ardından BIST100 0.5%'lik düşüşünü tersine çevirerek sert alışlarla 110,509 seviyesine sıçradı, USDTRY ise 4.09'dan 4.0559'a kadar geriledi. Dallas FED Başkanı Kaplan, 2018 için 2 tane daha faiz artırımı taraftarı olduğunu paylaştı. Kaplan bu yıl için 2.5% ile 2.75% arasında bir büyüme beklediğini ve büyümenin gelecek yıl ve 2020'de ılımlı hale geleceğini öngörmekte olduğunu paylaştı. Sabah itibariyle Asya piyasaları alıcılı bir seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise artıda. BİST100 endeksinin bugün hafif pozitif açılmasını ve gün içerisinde endeksin dünya endekslerine paralel bir görüntü sergileyebileceğini öngörmekteyiz.