Bist100 güne yüzde 0.52 artışla başladı, dolar 5.67 lirada

30.09.2019 10:02

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.52 artışla 105 bin 700 puanda başladı. Endeks geçen haftayı yüzde 3.15 artışla 105 bin 152 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.56 artışla 156 bin 429 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.93 ve yüzde 14.13 düzeyinde sabit kaldı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6602 lira ve en yüksek 5.5776 lirayı gördükten sonra, 5.67 - 5.68 lira aralığında,

euro en düşük 6.1938 lira ve en yüksek 6.2132 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9570 lira ve en yüksek 6.9826 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Gözler Yeni Ekonomi Programında…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarının ABD – Çin ticaret savaşının sermaye savaşına dönüşeceği endişesiyle haftaya satıcılı başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD yetkilileri Çin şirketlerinin ABD borsalarında halka arz edilmesinin engellenmesi yönünde şimdilik bir planları olmadığını açıkladı. Ancak cin lambadan çıkınca geri sokması kolay değil.

"Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye Cuma günü yüzde 4.0, Eylül ayında yüzde 12 değer artışıyla en çok kazandıran gelişmekte olan borsa endeksi oldu. 10 yıllık tahvil faizleri 2018 Ağustos şoku öncesinde gördüğü seviyelere geriledi. Türk lirası son bir aylık dönemde en çok kazandıran gelişmekte olan ülke parası oldu.

"Cuma günkü sert yükseliş sonrasında Borsa İstanbul'un hafif kar satışıyla haftaya başlamasını bekliyoruz. Yükselişin devam etmesi ve 106 bin direncinin kırılması için rallinin banka hisselerinden genele yayılması gerekiyor.

"Saat 11: 00'de açıklanacak Yeni Ekonomi Programı günün en önemli gelişmesi. Yeni programda 2019 enflasyonun tahmininin yüzde 15.9'dan yüzde 12 civarına, büyüme tahminin yüzde 2.3'ten yüzde 1.0 civarına çekileceği tahmin ediliyor. 2020 hedeflerinde büyümenin yüzde 3.5'ten yüzde 4.0'ün üzerine çekilmesi, enflasyonun yüzde yüzde 10 civarında tutulması bekleniyor. Kamu maliyesi ve finansal istikrar tarafında verilecek mesajlar özellikle izlenecek."

Kaynak: DHA

- İstanbul