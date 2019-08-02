BİST100 güne yüzde 0.38 düşüşle başladı, dolar 5.58 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.38 düşüşle 101 bin 508 puanda başladı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.34 artışla 127 bin 708 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.56 düşüşle 144 bin 398 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.56 ve yüzde 15.98 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.5747 lira ve en yüksek 5.6259 lirayı gördükten sonra, 5.58 - 5.59 lira aralığında,

euro en düşük 6.1810 lira ve en yüksek 6.2474 lirayı gördükten sonra, 6.9 – 6.20 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.7533 lira ve en yüksek 6.8518 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.7 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Trump vurmaya devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Fed'in iletişim kazası sonrası piyasalara ikinci darbe ABD Başkanı Trump'dan geldi. Ticaret görüşmelerinin yeterince hızlı ilerlememesi gerekçesiyle Başkan Trump 300 milyar dolarlık Çin malına ilave yüzde 10'luk gümrük vergisi getirdi.

"Açıklama sonrası hisse senedi ve emtia piyasalarında sert satışlar (yüzde 1-2) görüyoruz. Fed vadelileri yeniden Eylül ve Aralık aylarında 2 x 25 faiz indirimi daha yapılacağını fiyatlamaya başlarken, 10 yıllık ABD faizleri yüzde 1.9 seviyesinin altına geriledi. Günün kazananı yüzde 2.0'nin üzerinde prim yapan altın oldu.

"Küresel risk iştahındaki bozulmaya paralel Türkiye varlıklarında satıcılı bir seyir öngörüyoruz. Asya borsaları ve Avrupa vadelilerinin seyri Borsa İstanbul'da yüzde 0.5 – yüzde 1.0 bandında satıcılı bir açılışa işaret ediyor. Avrupa borsalarında satışlar sertleşirse Borsa İstanbul'un destek seviyeleri olarak 101 bin 200 ve 100 bin 600 seviyeleri öne çıkıyor.

"Bugün piyasaları etkileyebilecek gelişmeler arasında S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu gözden geçirmesi ve ABD Temmuz ayı tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. S&P'nin Türkiye'nin görünümünü negatife çekmesi ve ABD ücret artışlarının yükselmeye devam etmesi (beklenti yüzde 3.1) temel riskler olarak karşımıza çıkıyor."

Kaynak: DHA