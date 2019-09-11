Bist100 güne yüzde 0.38 artışla başladı, dolar 5.79 lirada

11.09.2019 10:00

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.38 artışla 101 bin 597 puanda başladı. Endeks Salı gününü günlük yüzde 0.6 artışla 101 bin 212 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.44 artışla 143 bin 909 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.96 ve yüzde 1156.66 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7666 lira ve en yüksek 5.7912 lirayı gördükten sonra, 5.79 - 5.80 lira aralığında,

euro en düşük 6.3693 lira ve en yüksek 6.3997 lirayı gördükten sonra, 6.40 – 6.41 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1222 lira ve en yüksek 7.1630 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın" Merkez Bankaları toplantıları öncesi risk iştahı güçlü" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Yarın yapılacak AB Merkez Bankası ve önümüzdeki haftaki FED toplantısı öncesi küresel risk iştahı güçlü seyrediyor. Liranın GOÜ para birimlerinin gerisinde kalmasına rağmen MSCI TR endeksinin MSCI GOÜ endeksine göreceli performansı dip seviyelerinden toparlanmaya devam ediyor. TCMB'nin yarınki toplantıda beklentilerin üzerinde bir faiz indirimine gidebileceği beklentisi TL'yi baskılarken, düşük faiz, yükselen kur ve toparlanan büyüme teması hisse senedi piyasasını desteklemeye devam ediyor. Bugün BIST'de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. BIST 100'de 101 bin 800 desteği aşılırsa endeks 103 bin 700 seviyelerini hedefleyebilir. 99 bin zarar kes seviyesi olarak kullanılabilir."

Kaynak: DHA

- İstanbul