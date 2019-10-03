Bist100 güne yüzde 0.36 artışla başladı, dolar 5.68 lirada

03.10.2019 10:01

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), Perşembe gününe yüzde 0.36 artışla 103 bin 884 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.35 düşüşle 103 bin 509 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi güne yüzde 0.57 artışla 149 bin 681 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 13.8 ve yüzde 14.4 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.6743 lira ve en yüksek 5.7139 lirayı gördükten sonra, 5.68 - 5.69 lira aralığında,

euro en düşük 6.2188 lira ve en yüksek 6.2668 lirayı gördükten sonra, 6.22 – 6.23 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.9741 lira ve en yüksek 7.0353 lirayı gördükten sonra 6.98 – 6.99 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Evladım sana güveniyorum ama…" başlıklı günlük piyasa bülteninde zayıf ABD verileri sonrasında risk iştahındaki bozulmanın devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"S&P 500 endeksi son iki günde yüzde 3.0'ün üzerinde gerileyerek 100 günlük ortalamasının ve psikolojik önemi olan 2900 seviyesinin altına sarktı.

"Piyasalardaki satışların sertleşmesinde ABD'nin Avrupa'dan ithal edilen havacılık, şarap, peynir, viski gibi 7.5 milyar dolarlık ürüne yüzde 10 – yüzde 25 gümrük vergi koyması ve Avrupa birliğinin misilleme yapacağını açıklaması etkili oldu.

Türkiye varlıkları dünya piyasalarındaki satış dalgasını asgari zararla karşıladı. Gelişmiş ülkelerde yüzde 2.0'ye yakın kayba rağmen MSCI Türkiye günü yüzde 0.3 gerilemeyle kapattı. Türk lirası, Güney Afrika randı ile birlikte çok kazandıran gelişmekte olan ülke paraları arasında yer aldı.

"ABD vadelilerindeki toparlanmaya paralel Borsa İstsanbul'da yatay bir açılış bekliyoruz. Fed ve ECB'nin ilave faiz indirimi beklentisiyle piyasalar toparlanırsa Türkiye varlıkları dünyaya göre daha güçlü seyretmeye devam edebilir. Yurtiçinde Eylül ayı enflasyon verisi (beklenti piyasa ve İş Yatırım yüzde 1.3), yurtdışında ISM-hizmet verisi (beklenti 55) günün önemli verileri olarak öne çıkıyor."

Kaynak: DHA