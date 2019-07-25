BİST100 güne yüzde 0.21 artışla başladı, dolar 5.71 lirada

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.21 artışla 103 bin 457 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.88 artışla 103 bin 457 puanda tamamlamıştı

BİST Bankacılık Endeksi, güne 149 bin 402 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.32 ve yüzde 17.96 düzeyindeler.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın göreve gelmesinin ardından bugün sonuçları açıklanacak ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi bekleniyor. Uysal yaptığı ilk açıklamada, "Elbette enflasyondaki olumlu eğilimin devamını sağlamak için para politikasının temkinli bir duruş sergilemeye devam etmesi önem taşıyor, ancak burada sıkılık derecesini nominal değil reel faizler üzerinden tanımlamak daha doğru olur. Enflasyon görünümünü etkileyen bütün faktörleri yakından izleyerek, gerek beklentiler gerekse kendi projeksiyonlarımızı dikkate alan makul bir reel getirinin korunduğu bir çerçeveyi esas alacağımızı ifade edebilirim" demişti.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7042 lira ve en yüksek 5.7190 lirayı gördükten sonra, 5.71 - 5.72 lira aralığında,

euro en düşük 6.3609 lira ve en yüksek 6.3783 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.1253 lira ve en yüksek 7.1476 lirayı gördükten sonra 7.13 – 7.14 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "2015 Şubat sonrası ilk faiz indirimi bekleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasalarda kötü haberi iyi haber olarak görenlerin devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD ve Avrupa bölgesinin zayıf PMI rakamları ve şirketlerin kar görünümündeki bozulmaya rağmen S&P tarihi zirvesinde işlem görüyor. Avrupa ve Asya borsalarında güçlü bir seyir görülüyor.

"Küresel risk iştahına duyarlı Borsa İstanbul bankaların önderliğinde yükselmeye devam ediyor. MSCI Türkiye Çarşamba günü yüzde 0.9 yükselişle gelişmekte olan piyasalara (yüzde 0.0) göre daha güçlüydü. Ancak döviz piyasası farklı bir hikaye söylüyor. Türk lirası hafta başından beri yüzde 1.0 kayıpla Arjantin Pesosu ile birlikte en kötü performans gösteren para birimi.

"Saat 14: 00'de açıklanacak Para Politikası Kurulu kararı sonrasında oynaklık artabilir. Piyasaların tahmini Merkez Bankası'nın 250bp faiz indireceği yönünde. İş Yatırım olarak tahminimiz faizlerin 400 bp düşürüleceği. 400 bp üzeri indirimleri lirası, uzun vadeli DİBS ve Borsa İstanbul için negatif görüyoruz." (Tablo)

Kaynak: DHA

- İstanbul