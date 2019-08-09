BİST100 güne yüzde 0.08 artışla başladı, dolar 5.47 lirada

09.08.2019 09:58

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.08 artışla 99 bin 289 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.53 düşüşle 98 bin 86 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.22 düşüşle 143 bin 609 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.1 ve yüzde 15.22 düzeyindeler.

Türk Hava Yolları'nın ikinci çeyrekte net karı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 70 düşüşle 133 milyon liraya geriledi. Şirketin toplam hasılatı ise aynı dönemde yüzde 35 artışla 18.7 milyar lira oldu.

İş Bankası'nın Haziran sonu itibarıyla, konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405.2 milyar liraya, mevduat hacmini konsolide bazda yıl sonuna göre yüzde 6.5 artırarak 265.1 milyar liraya yükseldi.

Halkbank'ın nakdi ticari kredileri 2018 sonuna göre yüzde 13 artışla 241.3 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 10.4 artışla 377.6 milyar liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 13.4 artışla 429 milyar liraya yükseldi.

Koç Holding, 2019 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 75 milyar lira gelir elde ederken, 2.2 milyar lira ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.4638 lira ve en yüksek 5.4890 lirayı gördükten sonra, 5.47 - 5.48 lira aralığında,

euro en düşük 6.1153 lira ve en yüksek 6.1467 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.6339 lira ve en yüksek 6.6668 lirayı gördükten sonra 6.64 – 6.65 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "Risk iştahı geri geliyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarındaki kayıpların büyük ölçüde geri alındığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Çin'in renminbide sınırlı bir zayıflamayla yetinmesi küresel kur savaşı endişesini gidererek küresel risk iştahının geri gelmesini sağladı. ABD ve Avrupa borsaları Pazartesi günkü satış dalgası önceki seviyelere geri döndü.

"Türkiye küresel dalgalardan en az etkilenen piyasalar arasında yer alıyor. MSCI Türkiye Ağustos başından beri yüzde 1.0 kayıpla gelişmekte olan piyasaları (- yüzde 5.0) yenmeye devam ediyor. Türk lirası son üç aydır en çok kazandıran gelişmekte olan para birimi olmayı sürdürüyor. Yerel tahvil ve eurotahvillerde de ilk üç piyasa içinde yer alıyoruz."

Kaynak: DHA

- İstanbul