Bist100 güne yüzde 0.01 artışla başladı, dolar 5.75 lirada

10.09.2019 10:00

– Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftaya yüzde 0.01 artışla 100 bin 614 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 1.63 artışla 100 bin 605 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.05 artışla 142 bin 578 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.53 ve yüzde 15.66 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

dolar en düşük 5.7418 lira ve en yüksek 5.7734 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,

euro en düşük 6.3443 lira ve en yüksek 6.3771 lirayı gördükten sonra, 6.36 – 6.37 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.0899 lira ve en yüksek 7.1321 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın Türk lirası değer kaybederken borsa yükselmeye devam edebilir mi?" başlıkoı günlük piyasa bülteninde dünya borsalarının hızlı yükseliş sonrası kar satışlarıyla dar bir bantta dalgalandığı ancak risk iştahında bir bozulma söz konusu olmadığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"Altın fiyatlarındaki gerileme ve gelişmekte olan ülke varlıklarındaki değer artışları risk iştahının güçlü olmaya devam ettiğini gösteriyor.

"Türkiye varlıklarından çelişkili sinyaller geliyor. Merkez Bankası'nın 12 Eylül'de yapacağı 250 - 300 baz puan faiz indirimini fiyatlayan borsa yükselişte. Faize duyarlı bankalar, gayrı menkul yatırım ortaklıkları yükselişte başı çekiyor. Buna karşın 25 Temmuz faiz indiriminin tersine Türk lirası ve 10 yıllık tahvillerde satıcılı bir seyir görülüyor. Piyasa fiyatlaması bizim beklentilerimizle uyumlu."

Kaynak: DHA

- İstanbul