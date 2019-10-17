BIST100 güne yatay başladı, dolar 5.89 lirada

17.10.2019 10:18

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yatay seyirle 94 bin 134 puandan başladı. BIST100 Çarşamba gününü yüzde 1.18 düşüşle 94 bin 137 puanda tamamlamıştı.

Fransa Merkez bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau, ECB'nin Eylül teşvik paketini tam olarak uygulayacağını ve önlemler hakkında açık anlaşmazlıklardan haftalar sonra sayfayı çevirme zamanı olduğunu söyledi.

"Kuşku yok; taahhüt ettik ve tüm paket uygulanacak" diyen ve varlık alımlarına da karşı olduğunu yineleyenVilleroy, artık sayfayı çevirme ve geleceğe bakma zamanı olduğunu vurguladı.Villeroy, ekonomik yavaşlama ve düşük enflasyon karşısında destekleyici para politikasını sürdürmek zorunda olduklarını vurguladı.Açılış sonrası işlemlerde: dolar en düşük 5.8746 lira ve en yüksek 5.8999 lirayı gördükten sonra, 5.89 - 5.90 lira aralığında,euro en düşük 6.5147 lira ve en yüksek 6.5386 lirayı gördükten sonra, 6.53 – 6.54 lira aralığında,sterlin en düşük 7.5103 lira ve en yüksek 7.5664 lirayı gördükten sonra 7.52 – 7.53 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım'ın "ABD delegasyonu ile görüşmeler izlenecek" başlıklı yazısında şu değerlendirmeler yapıldı: ABD delegasyonu ile görüşmeler izlenecek Dün Türkiye'ye gelen ABD Başkan Yardımcısı, ve Dışişleri Bakanı'nın dahil olduğu delegasyon ile yapılacak görüşmeler bugünün gündeminde üst sırada. Dikkatler 14: 30 'da başlayacak görüşmelerin ardından yapılabilecek açıklamalarda olacak. Bu arada dün ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçilerin desteği ile Başkan Trump'ın Suriye'den çekilmesini kınayan bir tasarıyı onayladı. Öte yandan, bugün ABD Kongre'sine Türkiye'ye ilave yaptırımları içeren tasarının sunulacağı yönünde haberler var. Bilindiği üzere Trump'ın vetosunu aşabilmesi için Kongrede tasarının 2/3 çoğunluk ile geçmesi gerekiyor. Dünkü işlemlerde BIST 100 için 93K destek seviyesinin çalıştığını gördük. Bugünkü işlemlerde ise endeksin haber akışına bağlı olarak aynı destek seviyesi ile 95,300 direnç seviyesi arasında hareket ettiğini görebiliriz. Yurtiçinde önemli bir ver akışı bulunmuyor. Yurtdışında ise ABD sanayi üretim verileri gündemin üst sırasında."

Kaynak: DHA