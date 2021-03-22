BIST100 Endeksi yüzde 6.65 düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BIST100 Endeksi yüzde 6.65 düşüşle başladı

22.03.2021 10:14 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:21
BIST100 Endeksi yüzde 6.65 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 6.65 düşüşle 1,427.33 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın ilk işlem gününe yüzde 6.65 düşüşle 1,427.33 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 6.64, BIST Mali Endeks yüzde 7.87 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 6.06 eksideydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Cuma günü zayıf bir seyir izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

"Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, salgının hızlanmasına ve kısıtlama tedbirlerinin artabileceğine yönelik kaygılarla riskli varlıklarda satış baskısı hakimdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.73'te sabit kalırken, dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında güçlendi. "Gelişmekte olan ekonomilerin para birimlerinde ayrışma yaşanırken, hisse senetlerinde genele yayılan düşüşler meydana geldi. Ham petrol fiyatları Cuma günü toparlanırken, altın fiyatlarında yükseliş yavaşlayarak devam etti."Türk finansal varlıklar karışık bir seyir izledi. TCMB'nin beklentilerin ötesinde bir faiz artırımı yapması TL'yi desteklese de diğer finansal varlıklarda küresel eğilimlerle uyumlu bir tablo oluştu. "TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 1,5 değer kazanırken, Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 1.4 ve yüzde 2.1 düştü. Ülke risk primi hafif gerilerken, TL cinsi tahvil faizlerinde sınırlı yükseliş yaşandı. "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yaptığı açıklamada, uygulanmakta olunan enflasyonda düşüşü önceliklendiren makropolitika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. "Maliye politikasının para politikasını tamamlayıcı yönde olmayı sürdüreceğini ifade eden Bakan Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edileceğini vurguladı."Yeni güne küresel piyasalar Cuma'dan kalan eğilimlerle kırılgan bir başlangıç yaptı. Salgınla ilgili kaygılar diğer ülkelerde riskli varlıkları satış baskısı altında tutarken, gün içinde jeopolitik gelişmelere ek olarak aşı ve salgın ile ilgili haberler, ABD Şubat ayı ikinci el konut satışları izlenecek. "Yurtiçinde Hazine 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecekken, Şubat ayı merkezi yönetim borç stoku verilerini yayınlayacak. "Türk finansal varlıkların seyri açısından ise küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Binnur Kaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BIST100 Endeksi yüzde 6.65 düşüşle başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:24:21. #1.14#
title