BIST100 Endeksi yüzde 5.39 düşüşle başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 5.39 düşüşle 1,304.89 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 5.25, BIST Mali Endeks yüzde 6.94 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 4.00 eksideydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kanun'la belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edecektir" dedi.

Kavcıoğlu, hafta sonunda yaptığı yazılı açıklamada, şöyle dedi: "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı arttırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır."Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının dün bir miktar toparlansa da kırılganlıkların sürdüğü vurgulanarak, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı beklentilerin altında kalırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki menkul kıymet alımlarını artırması ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin hız kesmesi riskli varlıkların bir miktar toparlanmasını sağladı."ABD 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan gerileyerek yüzde 1.68'e inerken, hisse senetleri genel olarak yükseldi. Dolar gelişmiş diğer ekonomilerin para birimleri karşısında hafif gerilerken, gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri değer kaybetti.Ham petrol fiyatları hafif toparlanırken, altın fiyatlarında sınırlı bir gerileme yaşandı."Yeni güne küresel piyasal ar zayıf bir başlangıç yaptı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) insan hakları ihlalleri gerekçesiyle bazı Çinli yetkililere yaptırım uygulama kararı alırken, risk iştahı yeni günde zayıf bir seyir izliyor. "Gün içinde jeopolitik gelişmeler ve salgın ile ilgili haber akışına ek olarak İngiltere'de Ocak dönemi işgücü istatistikleri ve ABD Şubat ayı yeni konut satışları izlenecek.

"Yurtiçinde Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) Ekonomi Reformları uygulama takvimini açıklayacakken, 5 yıl vadeli TLREF'e ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraçları yapacak. Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı