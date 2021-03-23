BIST100 Endeksi yüzde 0.13 düştü
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BIST100 Endeksi yüzde 0.13 düştü

23.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:24
BIST100 Endeksi yüzde 0.13 düştü

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.13 düşüşle 1,377.43 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününü yüzde 0.13 düşüşle 1,377.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.19 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 3.42 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.69 artıdaydı.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kalkınmanın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarının bankacılık ve finans sektörünün faaliyetlerinde gözetilmesi amacıyla 2014 yılında hazırladığı, "Bankacılık Sektörü için Sürdürülebilirlik Kılavuzu" güncellendi.

TBB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile işbirliği içinde, TBB Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu tarafından hazırlanan kılavuz sayesinde bankaların faaliyetlerindeki çevresel ve sosyal öngörülebilirlik, saydamlık ve izlenebilirlik yaklaşımlarını daha sistematik bir şekilde yönetmesi amaçlanıyor" denildi.Açıklamaya göre, güncellenen kılavuzda bankacılık ve finans sektöründe sürdürülebilirlik yaklaşımı için 10 temel ilke tanımlandı:  Bankacılık faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesi ve yönetimiSürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı İklim değişikliği ile mücadele ve adaptasyonFinansal sğlık ve kapsayıcılıkİnsan hakları ve çalışan hkları Kapsayıcılık ve fırsat eşitliği Paydaş katılımı ve iletişimKurumsal yönetimKurumsal kapasite geliştirmeİzleme ve raporlamaAçıklamada, "TBB Yönetim Kurulu, bankacılıkta iyi uygulamalar prensibi çerçevesinde güncellenen kılavuzun, uygulanma kapsamı, her bankanın kendi değerlendirmesi ve takdirinde olmak üzere, üyelerin bilgisine/takdirine sunulmasına karar verdi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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