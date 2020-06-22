HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

BIST100 115 bin puanı aştı, dolar 6.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 114 bin 267 puan ile 115 bin 447 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.39 artışla Şubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanın üzerinde kapandı.

BIST100 115 bin puanı aştı, dolar 6.84 lirada
22.06.2020 18:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yeni haftanın ilk işlem gününde 114 bin 267 puan ile 115 bin 447 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.39 artışla Şubat sonundan bu yana ilk kez 115 bin puanın üzerinde kapandı. 

Kapanışta BIST100 115 bin 190 puana yükselirken, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.75, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası yeni güne (CDS) primi CDS 467/477 düzeyinde başladı. Gösterge 10 yıllık faizler geçen haftayı yüzde 12.06 düzeyinde tamamladı.Covid-19 pandemisinde ikinci dalgaya ilişkin gelişmelere bağlı olarak eknomik toparlanmanın yavaşlayabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğu piyasalarda risk iştahı baskı altında kalırken, dövizler yeni haftaya yatay başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8327 lira ve en yüksek 6.8592 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,euro en düşük 7.6418 lira ve en yüksek 7.7150 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4376 lira ve en yüksek 8.5283 lirayı gördükten sonra 8.52 – 8.53 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1269 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1267 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'ya göre, hem zaman zaman artan jeopolitik riskler, hem de korona virüsün artış göstermesinin ekonomideki toparlanma sürecine gölge düşürmesi, doları destekleyen nedenler olurken, paritenin de kaçınılmaz olarak baskı altında kalmasına yol açıyor: "Bu kapsamda özellikle 1.13'ün üzerinde güçlü satışla karşılaşan paritenin artan riskler doğrultusunda sıklıkla 1.12 sınırına doğru geri çekildiğini gördük. "Bu seviyeyi teknik açıdan önemli bir destek olarak görmeye devam ediyoruz. Öyle ki hafta içinde 1.12'nin altında kapanışlar görmemiz durumunda daha düşük seviyelere kapı açılmasını bekleriz. "Haziran ayı başından bu yana küçük çaplı yükselişlerle yönünü yukarı çeviren dolar/lira, 3 Haziran'dan bu yana yaklaşık yüzde 1.5 yükselmiş durumda. "Haftanın devamında ise Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak kararlar TL'nin performansına doğrudan etki edebilir. "Liranın özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde reel faiz desteğinden yoksun olmasının etkilerini belirgin şekilde hissettiğini düşünürsek olası bir faiz indiriminin boyutunun piyasa beklentisi ile ne derece örtüşeceğinin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. 

"Bu noktada beklentilerden daha güçlü bir faiz indiriminin TL'de volatiliteyi artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Ekonomi
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Ekonomi
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Ekonomi
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar Ekonomi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Ekonomi
Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,7 liradan işlem görüyor
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
ÇAYKUR 1. sürgünde 245 bin ton yaş çay aldı
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 600 liraya yükseldi
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
ABD'de ikinci el konut satışları mayısta beklenenden fazla düştü
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Mustafa Ceceli Serenay Sarıkaya
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: BIST100 115 bin puanı aştı, dolar 6.84 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 18:48:09. #1.15#
title