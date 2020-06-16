BIST100 111 bin puanın üzerinde, dolar 6.83 lirada Küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.22 artışla başladığı günü, yüzde 1.57 dolayında artışla 111 bin puanın üzerinde sürdürüyor.

Küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.22 artışla başladığı günü, yüzde 1.57 dolayında artışla 111 bin puanın üzerinde sürdürüyor. BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.85, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.41 artı düzeylerinde hareket ediyor.

ABD ekonomisinin yavaş toparlanacağı ve Çin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesi üzerine sert gerileyen dünya borsalarının yönü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alımlarına başlayacağını açıklaması ve Pekin'deki yeni Covid-19 vakalarının hızlıca kontrol altına alındığını gösteren verilerle yukarıya döndü.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de sabit tutmasının ardından Asya-Pasifik hesse senedi borsalarında endeksler yükseldi. Birçok Avrupa borsasında da açılış öncesi işlemlerde endeksler yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasından da destek alan vadeli piyasalarda hisseler yükseldi.Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 482/494 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.28 bileşik düzeyindeydi.Piyasaların, Hazine'nin düzenleyeceği 6 ay vadeli bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihraçları ile ilgili ihaleleri izliyor. Hazine geçen hafta üç ihalede yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı. Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.7909 lira ve en yüksek 6.8412 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,euro en düşük 7.6789 lira ve en yüksek 7.7586 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5826 lira ve en yüksek 8.6645 lirayı gördükten sonra 8.64 – 8.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1315 - 1.1353 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1326 düzeyindeydi.Son dönemdeki sert değer kayıplarının ardından Fed'in şirket tahvili alımlarına başlayacağını açıklaması risk iştahının belirgin şekilde artmasını sağlıyor. Karar sonrası ABD borsaları güçlü bir performans sergileyip günü artı bölgede tamamlarken sabah saatleri itibariyle iyimserlik Asya'da devam ediyor. Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın TSİ 17: 00'de Senato'da yapacağı yarıyıl sunumunu izleyecek. Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, "Fed Başkanları yarıyıl sunumlarında atılan adımların genel bir değerlendirmesini yaptığı gibi özellikle soru-cevap kısmında gelecek döneme ilişkin sinyaller de verebiliyor" denildi ve şöyle devam edildi: "Geçen haftadaki toplantısında oldukça karamsar bir tablo çizen Fed'in duruşunun çok fazla değişmesini beklemek gerekir. Ancak Powell'ın özellikle soru cevap kısmında daha fazla detay verme ihtimali mevcut. Fed Başkanı yarın ise Temsilciler Meclisi'nde sunum yapacak ancak açıklamalar çok büyük ölçüde önceki sunumun tekrarı niteliğinde olacağı için kayda değer bir etki yaratmayacaktır."Buna göre, geçen hafta yurtdışındaki satış baskısına karşı oldukça dirençli bir görünüm sergileyerek haftayı yatay kapatmayı başaran BIST-100 endeksi bir kez daha benzer bir tablo çiziyor:

"Haftaya başlarken Avrupa ve ABD'deki satıcılı seyre karşın geri çekilmeleri 108 binin üzerinde karşılamaya devam eden BIST-100 endeksi 110 bin puanın da üzerini test etmeyi başardı. Borsa İstanbul'un dirençli kalması ile teknik görünümde bozulma yaşanmıyor. Fed kararının ardından küresel borsaların yönünü belirgin şekilde yukarı çevirmesiyle birlikte bugün Borsa İstanbul'un da güçlü bir performans sergilemesini bekliyoruz. 111 bin ve 113 bin seviyeleri endeksin önündeki ilk direnç noktaları olarak öne çıkıyor."

Kaynak: DHA