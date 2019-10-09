Bıst100 100 bin puanın altına düştü, dolar 5.86 lirada

09.10.2019 18:13

Borsa İstanbul Endeksi, yüzde 2.0'den çok düşüşle 100 bin puanın altına geriledi. Güne yüzde 0.28 artışla 102 bin 146 puanda başlayan BIST100, gün içinde en düşük 99 bin 622 ve en yüksek 102 bin 602 puanı gördükten sonra, yüzde 2.17 düşüşle 99 bin 648 puanda kapandı.

Kapanışa yakın yüzde 3.1 düşüşle 140 bin 447 puanı gören BIS Bankacılık Endeksi de gün içinde en yüksek146 bin 312 puanı görde.

Küresel ve jeopolitik gelişmelerle dövizler beş haftanın en yüksek düzeylerinde hareket ediyor. Gün sonu işlemlerinde;dolar en düşük 5.8186 lira ve en yüksek 5.8692 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,euro en düşük 6.3744 lira ve en yüksek 6.4486 lirayı gördükten sonra, 6.44 – 6.45 lira aralığında,sterlin en düşük 7.1126 lira ve en yüksek 7.1787 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin faiz oranlarını daha da düşürebileceğini, ancak para politikasının yan etkilerinin daha da somutlaşmaya başladığı uyarısı yaptı.Luis de Guindos Market News ile söyleşisinde, Ekim ayı Yönetim Konseyi toplantısında alınacak kararlar için öncelikle ekonomik görünümdeki gelişmeleri, aşağı yönlü risklerin durumunu görmek gerektiğini vurguladı.

Bu aşamaya kadar, ECB'nin, Ekim ayı toplantısında faizlerin daha da düşürülebileceği yönünde herhangi bir tartışma yapılmadığını belirten Luis de Guindos, "Benim izlenimime göre -yüzde 0.50 şu an için doğru düzey; faizlerin daha da düşürülmesi için öncelikle Yönetim Konseyi'nde iyi ve derinlemesine bir tartışma yapmamız gerekli" dedi.

Kaynak: DHA