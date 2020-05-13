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BIST100 100 bin puanı aştı, dolar 6.97 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 99 bin 443 puan ile 100 bin 865 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.55 artışla 100 bin 159 puanda tamamladı.

BIST100 100 bin puanı aştı, dolar 6.97 lirada
13.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:12

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 99 bin 443 puan ile 100 bin 865 puan arasında dalgalandığı günü yüzde 0.55 artışla 100 bin 159 puanda tamamladı. Gün sonunda BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.35 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.17 ekside ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.52 artıdaydı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD ekonomisinin "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebileceğini ve hane gelirlerinin yatay seyredeceğini ifade etti, ancak merkez bankasının negatif faize karşı olduğunu belirtti. 

ABD ekonomisinin görülmedik hız ve kapsamda daraldığını vurgulayan Powell, ekonomik toparlanmanın da zaman alabileceği uyarısı yaptı. Ekonomide kalıcı hasar oluşmaması için ek önlemlerin de alınabileceğinin altını çizen Powell, Fed'in de kriz bitene ve toparlanma güç kazanana kadar elindeki araçları "sonuna kadar" kullanacağını vurguladı.ABD'de işsizliğin gelecek ay "büyük olasılıkla zirve" yaptıktan sonra hızla gerileyebileceğini belirten Powell, "Ekonomik toparlanmanın şekillenmesi birkaç ay daha sürebilir, toparlanma yavaşlığına göre fed ek tedbirler alabilir. Negatif faiz oranları hakkındaki görüşümüz değişmedi; para politikası kurulu buna bakmıyor" dedi.Powell, Fed'in bundan önceki tutanaklarının politika kurulundaki "tüm üyelerin" negatif politika faizine karşı olduğunu gösterdiğine de dikkat çekti.Gösterge 10 yıllık tahvilde dün son işlem yüzde 13.18 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde tecrit önlemlerinin haftanın ilk işlem günü itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte dövizlerde düşüş sürüyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.9685 lira ve en yüksek 6.9998 lirayı gördükten sonra, 6.97 – 6.98 lira aralığında,euro en düşük 7.5651 lira ve en yüksek 7.6043 lirayı gördükten sonra, 7.56 – 7.57 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5317 lira ve en yüksek 8.6217 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor."Euro/dolar zaman zaman 1.08'in altına sarksa da bu bölgeden gelen tepki alımlarının da desteği ile yönünü yukarı çevirmeyi başarıyor" denilen Ünlü Menkul Değerler yorumuna göre "Bu durum aynı zamanda paritenin kısa vadede yeniden 1.09'a doğru hareketlenme potansiyelinin de yüksek olduğuna işaret ediyor": "Ancak ekonomiler kademeli olarak yeniden açılıyor olsa da virüs kaynaklı belirsizliklerin devam etmesi ve ekonomik aktivitenin eski haline dönmesinin uzun bir süre alacak olması yatırımcıların dolar tercihinin hala ön planda kalmasına neden oluyor."Dolayısıyla, kısa vadede oluşabilecek yukarı yönlü denemelerin büyük resmi topyekün değiştirmesini beklemiyoruz. TL kayıplarını telafi etmeye devam ediyor."Son dönemde diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL, BDDK kararı sonrasında ise tersi bir seyir izlemeye başladı. "Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi USD/TL'nin geçtiğimiz hafta 7.08'in altında kalıcı olamaması bu seviyenin önem derecesini artırıyordu. "Yeni haftada 7.08'in ve hatta 7,00'nin altına inilmesinin TL lehine hareket alanının genişlemesine katkı sağladığını düşünmeye devam ediyoruz. 

"Bu noktada kazanılan momentumun da desteği ile geri çekilmelerin 7.00 seviyesinin altında kalıcı olup olamayacağını izleyeceğiz."


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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