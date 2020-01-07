BIST yüzde 1.07 yükseldi, dolar 5.97 lirada

07.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:22

ABD ile İran gerginliğinin ardından, Irak'ın topraklarındaki yabancı askerleri azaltacağını açıklamasıyla tırmanan gerilimin etkisiyle haftanın ilk gününü yüzde 2.0 kayıpla kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gerginliğin bir ölçüde hafiflediği yeni günde kayıplarını büyük ölçüde geri aldı.

Güne yüzde 1.06 artışla 112 bin 594 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 112 bin 347 puanı ve en yüksek 113 bin 387 puanı gördükten sonra yüzde 1.07 artışla 112 bin 599 puanda kapandı.

İşlemlere yüzde 1.48 artışla 154 bin 826 puanda başlayan BIST Bankacılık Endeksi de, en düşük 153 bin 597 puanı ve en yüksek 155 bin 751 puanı gördükten sonra, yüzde 1.12 artışla 154 bin 271 puanda kapandı.Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 12.32 ve iki yıllık gösterge tahvilde son işlem yüzde 11.79 düzeyindeydi.Kapanışa doğru işlemlerde: dolar en düşük 5.9510 lira ve en yüksek 5.9785 lirayı gördükten sonra, 5.97 - 5.98 lira aralığında,euro en düşük 6.6591 lira ve en yüksek 6.6940 lirayı gördükten sonra, 6.66 – 6.67 lira aralığında,sterlin en düşük 7.8280 lira ve en yüksek 7.8825 lirayı gördükten sonra 7.83– 7.84 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Aralık'ta yabancı yatırımcılar 58 milyon 474 bin 261 dolarlık net alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'un, "yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemler" verilerine göre, yabancıların alım işlemleri 9 milyar 167.7 milyon dolar oldu. Bu dönemde, yabancıların satım işlemleri 9 milyar 109,2 milyon dolar, yabancıların toplam işlem hacmi 18 milyar 276.9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yabancıların alım işlemleri 2019 yılının tamamında 104.8 milyar dolar, satım işlemleri 105.4 milyar dolar ve net satım işlemi 600.8 milyon dolar oldu.

Kaynak: DHA