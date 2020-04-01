BİST şirketlerinin bilanço açıklama tarihleri ertelendi Borsa İstanbul şirketlerinin 3 aylık finansal raporlarının KAP'ta son yayınlanma tarihleri yeniden belirlendi.

Borsa İstanbul şirketlerinin 3 aylık finansal raporlarının KAP'ta son yayınlanma tarihleri yeniden belirlendi. 1 Haziran 2020, konsolide olanlar için 9 Haziran 2020 olacak. Bankalar ise konsolide ve konsolide olmayan raporlarını 15 Haziran 2020'ye kadar gönderebilecek.