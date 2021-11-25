BIST ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası arasında iş birliği - Haberler Ekonomi
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BIST ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası arasında iş birliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BIST ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası arasında iş birliği

Borsa İstanbul ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası arasında iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı.

Borsa İstanbul ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası arasında iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı.

Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan himayesinde; 24 Kasım 2021 tarihinde, Borsa İstanbul ile Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası arasında iki ülke borsaları arasında iş birliğine yönelik bir mutabakat muhtırası imza altına alındı. Muhtırayı Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan ve Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Said El Daheri imzaladılar" denildi - İSTANBUL

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