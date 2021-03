BİST başkanı kimdir? Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nda kimler yer alıyor?

Borsa'daki durumu takip eden vatandaşlar, BİST başkanı kimdir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Hakan Atilla'nın Mart 2021'de istifa etmesinden sonra Borsa İstanbul yönetim kurulu araştırılmaya başlandı.

BİST BAŞKANI KİMDİR?

Son BİST Başkanı Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olan Atilla, lisans eğitiminin ardından 1995 yılında Halkbank AŞ'de Araştırma, Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı.

HAKAN ATİLLA NEDEN İSTİFA ETTİ?

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Hakan Atilla kendi isteğiyle Genel Müdürlük görevinden istifa etti. Son gelişmelere göre Atilla'nın istifası kabul edildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir.

"HALKBANK DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran yaptırımlarını delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve Mayıs 2018'de mahkeme 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla, Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.

EKİM 2019'DA BORSA'NIN BAŞINA ATANMIŞTI

ABD'de tahliye olduktan sonra Türkiye'ye dönen Atilla, Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

BİST YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Erişah ARICAN - Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi" konulu doktora tezi ile doktor unvanını almıştır. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını almıştır. 1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yapmıştır. 2015 Ağustos ayında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine atanmış ve halen bu görevi sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan, 2002 yılından günümüze M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık Bölüm Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeliğiyle beraber 2015 Eylül ayından itibaren M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Anabilim Dalı Başkanlığı ve Yönetim Kuruluğu üyeliği görevini sürdürmektedir. Prof. Dr. Arıcan'ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine bir çok akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Prof. Dr. Erişah Arıcan, 12 Eylül 2018 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. 27 Eylül 2018 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Zafer SÖNMEZ - Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili

Zafer Sönmez, 1974'te Düzce'de doğdu. Kariyerine 1997'de İnterbank'ta başlayan Sönmez, 2000-2003'te Dışbank'ta, 2004'te ise MNG Bank'ta çalıştı. Sönmez, 2005-2010 döneminde ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde Portföy Yönetimi ve Kurumsal Bankacılık departmanlarında müdür, 2010-2011'de Royal Bank of Scotland'ın İstanbul Şubesi'nde kurumsal bankacılık direktörü olarak görev yaptı. Malezya'da 2012 ve 2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Sönmez, Ekim 2013'te Khazanah Turkey Regional Office'in kuruluşunda görev aldı. Sönmez, 2017-2018'de Khazanah Turkey Regional Office Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika yatırımlardan sorumlu olarak çalışmış ve Khazanah Afrika Takımı'na liderlik etmiştir. Aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü'nü de yürüten Sönmez 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sönmez, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yunus ARINCI - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

20 Mart 1975 tarihinde Ordu İli Kumru İlçesinde 4 çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kumru'da aldı. 1992 yılında Kumru İmam Hatip Lisesini tamamladı. Üniversite eğitimini 1992-1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. 1997 yılında Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı, 2000 yılında Müfettiş, 2007 yılında Başmüfettiş oldu. 2005 yılında 1 yıl geçici görevle TÜBİTAK'ta Daire Başkanı olarak görev aldı. 2007-2009 yılları arasında Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapan Yunus ARINCI, 14 Ekim 2009 tarihinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atandı. 13 Temmuz 2015 tarihinde de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı görevine atanmış olup halen bu görevi yürütmektedir. Pek çok Uluslararası ve ulusal toplantılarda ülkemiz adına sunumlarda bulunmuş, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesine Başkanlık yapmış, Ülke gündemini yakından ilgilendiren soruşturmalara imza atmıştır. 31 Ekim 2016 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Yunus ARINCI, evli ve 3 çocuk sahibidir.

Metin KIRATLI - Yönetim Kurulu Üyesi

1969 Ereğli doğumlu olan Metin KIRATLI, lise eğitimini Ereğli Cumhuriyet Lisesinde, lisans eğitimini ise 1990 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nde tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimini 2015 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında yapmıştır. 1994-1998 Ulaş (Sivas) Hakimliği, 1998-2000 Çaldıran Hakimliği, 2000-2003 Yalvaç Hakimliği, 2003-2004 Manavgat Hakimliği, 2004-2008 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimliği, 2008-2011 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 2011-2012 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 2012-2014 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 2014-2018 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı, 02 Ağustos 2018 - (Halen) Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı görevini yapmaktadır. 23 Kasım tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile YÖK Üyeliğine atanmıştır. Kıratlı, 12 Nisan 2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Prof. Dr. Fahrettin ALTUN - Yönetim Kurulu Üyesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde, doktorasını ise "McLuhan ve Baudrillard'ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi" başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı.Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde misafir araştırmacı olarak bulundu.İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi'nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programının kurucuları arasında yer aldı. 2008-2014 yılları arasında aynı üniversitenin Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanlığı görevini ifa etti. 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesinin kurucu Dekanı olarak hizmet verdi. 2013-2018 yılları arasında Siyaset, Toplum ve Ekonomi Araştırmaları Vakfı (SETA)'da yöneticilik yaptı. Prof. Dr. Altun, Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı), Press Freedom in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya'yla birlikte; SETA Yayınları, 2016) ve Terörle Mücadele Stratejileri (Hasan Basri Yalçın ile birlikte; SETA Yayınları, 2018) adlı kitapları kaleme aldı.Middle East Critique, Insight Turkey, Perceptions gibi akademik dergilerde makaleleri yayınlanan Altun, The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent (Routledge Yayınları, 2016); Modern Türkiye'de Siyasal Düşünce: İslamcılık (İletişim Yay, 2016); Sivil Toplum: Farklı Bakışlar (Kaknüs Yay., 2016) gibi kitaplara bölüm yazarı olarak katkıda bulundu. Burhanettin Duran ile The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (SETA Yayınları, 2016), İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile 15 Temmuz'da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası başlıklı kitapları derledi.Prof. Dr. Fahrettin Altun uzun süre kitap ve dergi yayıncılığı sektöründe çalıştı. Yükseköğretim Kurulu'nda başkan danışmanı olarak hizmet etti. Akşam gazetesi, Sabah gazetesi ve Daily Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Aylık Kriter dergisinin kurucuları arasında yer aldı ve 2016-2018 yılları arasında derginin genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi.Prof. Dr. Altun TRT ve A Haber başta olmak üzere birçok ulusal televizyon kanalına yorumcu, sunucu ve program yapımcısı olarak katkı sundu.Prof. Dr. Fahrettin Altun'un uzmanlık alanları siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, kültürel çalışmalar ve siyaset sosyolojisidir.

Prof. Dr. Cem DEMİROĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cem Demiroğlu 1978 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1996 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı (2000). Yüksek lisansını finans alanında University of Nebraska'da (2001), doktorasını ise yine finans alanında University of Florida'da yaptı (2008). Akademik kariyerine 2008 yılında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak başladı. 2014 yılında aynı üniversitede Doçent ünvanını aldı. Ziyaretçi öğretim görevlisi olarak; 2010 yılında Bocconi University, 2010-2011 yılları arasında University of Florida'da bulundu. Profesör Demiroğlu, kurumsal finansman, portföy yönetimi, bankacılık, ve risk sermayesi konusunda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde dersler vermektedir. Kredi piyasaları, kredi derecelendirme şirketleri, bankacılık, kurumsal finansman, konut finansmanı, yeniden yapılandırmalar ve seküritizasyon konularındaki makaleleri Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Management Science, Journal of Law and Economics ve Journal of Money, Credit & Banking gibi üst düzey uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Halen Journal of Banking and Finance, Journal of Capital Market Studies ve Journal of Corporate Finance isimli akademik dergilerin Yayın Kurulu üyesidir. Profesör Demiroğlu 2018 yılında, 40 yaşın altındaki üstün başarılı akademisyenlere verilen Bilim Akademisi ödülünü kazanmıştır. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Müşaviri olarak da görev yapmakta olan Demiroğlu 27 Eylül 2018 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesidir.

Tevfik ERASLAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

23 yıllık sektör deneyimine sahip olan Tevfik Eraslan, 2013 yılından bu yana İş Portföy Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. 1995-2001 yılları arasında uluslararası bir finans kuruluşunun Hazine Bölümü'nde görev yapan Eraslan, 2001 yılında İş Portföy'e katılmıştır. 2008 yılına kadar Emeklilik Fonları Bölümü'nde Müdür Yardımcısı ve Müdür, 2008-2013 yılları arasında Portföy Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra, 2013 yılının eylül ayında Genel Müdür olarak atanmıştır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Eraslan, 1998 yılında aynı üniversitede Sermaye Piyasaları üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Eraslan, aynı zamanda Lüksemburg Merkezli Turkisfund Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye - Lüksemburg İş Konseyi Üyesi ve DEİK Türkiye – İsveç İş Konseyi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Tevfik Eraslan, 27 Eylül 2018 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesidir.

Gülsevin ÇİPLİ - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi mezunudur. Kariyerine 1984 yılında American Express Bank İstanbul Merkez Şube'de başlayıp, 1987 yılında Sermaye Piyasaları Grubu'na Müdür Yardımcısı olarak atanmış; 1989 yılından itibaren Koç Amerikan Bank A.Ş. Hazine Bölümü'nde sırasıyla Döviz, TL ve Sabit Getirili Menkul Kıymetler masalarında Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1993-2003 yılları arasında Ticari ve Özel Bankacılık alanlarında üst düzey yönetici olarak görev almış, 2003-2006 yılları arasında Koçbank A.Ş.'de Özel Bankacılık Satış Yönetimi Grup Başkanlığı, 2006 yılında Koçbank/Yapı Kredi birleşmesini takiben 3 yıl boyunca Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi'nde Satış Yönetimi Başkanlığı,2009-2013 yılları arasında Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliği, 2013-2018 yılları arasında Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Sermaye piyasaları ile ilgili çeşitli birlik ve dernekte görev alan Çipli sırasıyla; 2009-2013 Yılları arasında TKYD (Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri derneğinde) Yönetim Kurulu üyesi olarak , 2013 yılında Türkiye Aracı Kuruluşlar Birliği Denetleme Kurulu ve Etik Komisyon üyesi , 2014-2018 yılları arasındaki 2 dönemde Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve 2016-2018 döneminde Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (TSPB'i temsilen) görevlerini de sürdürdü. Bir çocuk annesidir. Çipli, 12 Nisan 2019 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.