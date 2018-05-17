Bist Başkanı Karadağ: Ertelenen Halka Arzlardan Memnun Oldum

BİST Başkanı Karadağ, "Ertelenen halka arzlarda firmaların bu kararı almasından memnun oldum. Firmaların kötü finansal koşullar nedeniyle yok pahasına satılacak halleri yok. O anlamda ertelemeleri çok mantıklı." dedi.

Bist Başkanı Karadağ: Ertelenen Halka Arzlardan Memnun Oldum

BİST Başkanı Karadağ, "Ertelenen halka arzlarda firmaların bu kararı almasından memnun oldum. Firmaların kötü finansal koşullar nedeniyle yok pahasına satılacak halleri yok. O anlamda ertelemeleri çok mantıklı." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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