Bist Başkanı Karadağ: Ertelenen Halka Arzlardan Memnun Oldum
BİST Başkanı Karadağ, "Ertelenen halka arzlarda firmaların bu kararı almasından memnun oldum. Firmaların kötü finansal koşullar nedeniyle yok pahasına satılacak halleri yok. O anlamda ertelemeleri çok mantıklı." dedi.
17 Mayıs 2018 Perşembe 11:07
BİST Başkanı Karadağ, "Ertelenen halka arzlarda firmaların bu kararı almasından memnun oldum. Firmaların kötü finansal koşullar nedeniyle yok pahasına satılacak halleri yok. O anlamda ertelemeleri çok mantıklı." dedi.