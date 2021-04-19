BIST 100 yüzde 2.20 düştü, dolar 8.09 lirada
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BIST 100 yüzde 2.20 düştü, dolar 8.09 lirada

BIST 100 yüzde 2.20 düştü, dolar 8.09 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,377 ve 1,416 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.20 düşüşle 1,377.23 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,377 ve 1,416 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 2.20 düşüşle 1,377.23 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.37, BIST Mali Endeks yüzde 3.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.02 eksideydi.

Küresel piyasalarda önceki haftadan itibaren zayıflayan dolar yeni haftanın ilk işlem gününde, Merkez Bankası'nın (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini geçen hafta sabit bırakmasıyla çekildiği 8.10 lira dolayında hareket etti. Analistlere göre, küresel piyasalarda doların zayıflamasının yanında, Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 19 düzeyindeki politika faizini değiştirmemesi, lirayı destekliyor. 

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0317 lira ve en yüksek 8.1134 lirayı gördükten sonra, 8.09 – 8.10 lira aralığında,euro en düşük 9.6196 lira ve en yüksek 9.7683 lirayı gördükten sonra, 9.73 – 9.74 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1308 lira ve en yüksek 11.3455 lirayı gördükten sonra 11.32 – 11.33 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19425 - 1.120479 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20287 düzeyindeydi.Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonundaki açık, 2020 yıl sonundaki 404.5 milyar dolardan, Şubat sonunda 387.1 milyar dolara geriledi.Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu dönemde Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, yüzde 3.4 artışla 248.9 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 1.4 azalışla 636 milyar dolara geriledi.Bu dönemde, varlıklar alt kalemlerinden;rezerv varlıklar yüzde 2.2 artışla 95.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 9.7 artışla 100.2 milyar dolara,yabancı para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatlar yüzde 21 artışla 50.7 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle yüzde 8.4 azalışla 195.3 milyar dolara geriledi.TCMB verilerine göre, Türkiye'deki portföy yatırımları, Şubat sonunda, 2020 yıl sonuna göre yüzde 5.4 artışla 124 milyar dolara yükseldi.Bu dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 2.1 azalışla 28.6 milyar dolara inerken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) stoku yüzde 19.3 artışla 10.3 milyar dolara, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 9.0 artışla 50.3 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 0.7 artarak 316.7 milyar dolara yükseldi.Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 3.8 artarak 34.6 milyar dolara, TL mevduatı yüzde 14.1 artarak 17.9 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku 64.1 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0.2 artarak 97.2 milyar dolar düzeyindeydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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