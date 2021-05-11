BIST 100 yüzde 0.96 düşüşle başladı, dolar 8.30 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.96 düşüşle 1,446.85 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.96 düşüşle 1,446.85 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.92, BIST Mali Endeks yüzde 1.01, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.89 eksideydi.

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Salı günü erken işlemlerde 385/390 düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2552 lira ve en yüksek 8.3223 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 10.0247 lira ve en yüksek 10.1341 lirayı gördükten sonra, 10.10 – 10.11 lira aralığında,sterlin en düşük 11.6787 lira ve en yüksek 11.7766 lirayı gördükten sonra 11.75 – 11.76 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21259 - 1.21494 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21461 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın, "Teknoloji hisselerindeki satış Borsa İstanbul'u ne kadar etkiler?" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Zirvede hava çabuk değişiyor. Yeni rekorlar deneyen dünya piyasaları, teknoloji hisselerinde başlayarak genele yayılan satışlarla, sert bir şekilde geriledi."Nasdaq yüzde 2.5, Hong Kong Teknoloji yüzde 3.5 düşüşle en çok gerileyen endeksler arasında. Genel görüş, 'enflasyondaki yükselişin faiz kanalıyla teknoloji hisselerini vuracağı endişesiyle' satışı tetiklediği yönünde."Enflasyondaki yükselişin 2022 yılında varlık alımının azaltılmasına yol açacağı görüşüne katılıyoruz. Ama dünkü satışın bundan kaynaklandığını sanmıyoruz. Tahvil piyasasında bu görüşü doğrulayacak bir hareket görmüyoruz. "Muhtemelen, zarar-durdur emirlerinin devreye girmesiyle büyüyen robot işlemleri kaynaklı bir satış dalgası ile karşı karşıyayız. Geçmiş veri bu tip satışların alış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini söylüyor. "Tepki alışı ne zaman gelir, Nasdaq üzerinden mi olmalı, yoksa S&P üzerinden mi? Tartışmaya açık bir konu. Biz ilk tepki için oyumuzu S&P'den yana kullanırız."Dünya borsalarındaki satış nedeniyle Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılış bekliyoruz. Teknoloji ağırlığı düşük Borsa İstanbul'da satışın ABD kadar sert olmasını beklemiyoruz. Ancak emtia fiyatlarındaki yükseliş bizim ekonomimiz ve piyasalarımız üzerinde de etkili olacak. Endeks içindestek ve direnç olarak 1,445 ve 1,480 seviyeleri öne çıkıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı