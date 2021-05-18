BIST 100 yüzde 0.51 artışla başladı, dolar 8.33 lirada
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.51 artışla 1,461.73 puanda başladı.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Salı gününe yüzde 0.51 artışla 1,461.73 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.46, BIST Mali Endeks yüzde 0.66, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 artıdaydı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan'ın, gelecek yıla kadar faiz artırımı beklemediği görüşünü yinelemesinin ardından, dolar başlıca para birimleri karşısında değer yitirdi.Kaplan, katıldığı bir çevrimiçi toplantıda, Fed'in ekonomideki toparlanmanın yanında enflasyonun da yüzde 2.0 hedef yakınlarında durmasını yakından izlemeyi sürdüreceğini vurguladı. Kaplan, bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 6.4 büyümesini ve işsizliğin de yüzde 4.0'e düşmesini beklediğini ekledi.Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) erken işlemlerde 399/403 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3104 lira ve en yüksek 8.3395 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.1023 lira ve en yüksek 10.1641 lirayı gördükten sonra, 10.15 – 10.16 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7514 lira ve en yüksek 11.8310 lirayı gördükten sonra 11.81 – 11.82 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21504 - 1.21701 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21697 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasal arda risk iştahının haftanın ilk işlem günü "dalgalı bir seyir" izlediğine işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı: "Makroekonomik veri akışı sınırlıyken, emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin beslediği enflasyonist kaygılar riskli varlıkların zayıf bir seyir izlemesine yol açtı. Ayrıca salgında vaka sayılarının yavaşladığına yönelik verilere karşın, Ortadoğu'daki yüksek jeopolitik gerilim risk iştahını sınırlayan bir unsur olmayı sürdürdü. "Bu ortamda MSCI gelişmekte olan ekonomiler endeksi sınırlı bir yükseliş kaydetse de MSCI dünya endeksi dünü düşüşle tamamladı. Ham petrol fiyatlarında yükseliş sürerken, güvenli liman arayışı altın fiyatlarını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.64'te yatay kalırken, dolar zayıf bir seyir izledi."Türk finansal varlıklarda küresel eğilimlerin ötesinde pozitif bir seyir gözlendi. Nisan bütçe gerçekleşmeleri öncü nakit gerçekleşmelerle uyumlu toparlanmanın sürdüğünü ortaya koyarken, TCMB verileri Mart ayında özel sektörün yurtdışı kredi borcunun azaldığını ortaya koydu. "Küresel piyasalardaki dalgalı seyre karşın Borsa İstanbul gösterge 100 ve 30 endeksleri sırasıyla dünü yüzde 0.9 ve yüzde 1.0 yükselişle tamamladı. Ülke risk primi ve tahvil faizleri gerilerken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet kur karşısında yüzde 1.7 değer kazandı. "Akşam saatlerinde Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon lira kaynağı karşılıksız vereceklerini duyurdu. "Buna göre, kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmelerin yer aldığı birinci gruptaki işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL verilecek. Diğer hizmetlerden oluşan ve toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan ikinci grupta ise hibe tutarı 3 bin TL olacak."Yeni günde küresel piyasalarda sakin bir seyir gözleniyor. Bu sabah Asya'da Japonya'nın 2021 ilk çeyrek büyüme performansının beklentilerin altında kaldığı açıklanırken, riskli varlıklarda ılımlı bir toparlanma kaydediliyor. "Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Euro Bölgesi 2021 ilk çeyrek revize büyüme ve ABD Nisan ayı konut başlangıç ve inşaat izin verileri takip edilecek. "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı