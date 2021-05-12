BIST 100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 8.33 lirada
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BIST 100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 8.33 lirada

BIST 100 yüzde 0.24 düşüşle başladı, dolar 8.33 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 düşüşle 1,441.41 puanda başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) haftanın son işlem gününe yüzde 0.24 düşüşle 1,441.41 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.29, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.05 eksideydi.

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında  gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 liranın üzerinde başladı. 

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Salı günü erken işlemlerde 385/390 düzeyindeydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2733 lira ve en yüksek 8.3320 lirayı gördükten sonra, 8.33 – 8.34 lira aralığında,euro en düşük 10.0522 lira ve en yüksek 10.1187 lirayı gördükten sonra, 10.10 – 10.11 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7107 lira ve en yüksek 11.7750 lirayı gördükten sonra 11.77 – 11.78 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21154 - 1.21515 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21283 düzeyindeydi.TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahının Salı günü zayıf bir seyir izlediğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Az sayıdaki makroekonomik veri akışı dünya ekonomisindeki toparlanmanın sürdüğünü teyit etse de riskli varlıklar enflasyon ve salgın kaynaklı endişelerle satış baskısı altında kaldı."Almanya'da yatırımcı güveni Mayıs'ta hızlı yükselişe işaret ederken, ABD'de açık işler verisi Mart'ta beklentileri aştı. Ancak dünya genelindeki yüksek Covid-19 vaka sayıları turizm ve ulaştırma sektörü şirketlerinde satışlara yol açarken, emtia fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist kaygılarla faizlerde yükseliş eğilimini destekledi. "Bu ortamda ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 2.0 baz puan artışla yüzde 1.62'den kapanırken, hisse senetleri gösterge endekslerinde genele yayılan düşüşler yaşandı. Dolar karışık bir seyir izlerken, altın ve ham petrol fiyatlarında ılımlı yükselişler sürdü."Türk finansal varlıklar küresel eğilimlerle uyumlu seyir i zledi. Mart ayı sanayi üretimi, perakende satış ve ciro endeksleri Mart'ta ekonomik aktivitenin güçlü bir seyir izlediğini ortaya koydu. Ancak momentum göstergelerinde ivme kaybı izlendi. Mart ayı ödemeler dengesi ise genel ve çekirdek cari denge göstergelerindeki iyileşmeye karşın finansmandaki zorluklar dikkat çekti. "Dün ayrıca MSCI'dan yapılan açıklamaya göre Yapı Kredi, Türk Hava Yolları ve Sabancı Holding hisseleri MSCI Türkiye endeksinden çıkarıldı. Böylece endeksteki şirket sayısı 11'e geriledi. Bu ortamda Borsa İstanbul 100 ve 30 endeksleri sırasıyla yüzde 1.1 ve yüzde 1.2 gerilerken, tahvil faizleri ve ülke risk priminde yükseliş yaşandı. TL ise dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kaybetti."Yeni güne küresel piyasalar dünden kal an eğilimle zayı f başladı. Bu sabah Asya'da veri akışı sakinken, dünkü dinamikler riskli varlıkların zayıf seyrini korumasına yol açıyor. Günün ilerleyen saatlerinde jeopolitik gelişmeler, salgın ve aşılama ile ilgili haberlere ek olarak Euro Bölgesi Mart ayı sanayi üretimi ve ABD Nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek. "Yurtiçinde gündem sakinken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimler ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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