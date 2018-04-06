Bist 100 Günü Yükselişle Kapattı…

Günü %0.85 değer kazancıyla kapatan endeks gün içerisinden 115.318 puana kadar yükselse de günü 114.947 seviyesinden kapattı. Global endekslerde görülen toparlanma süreci ile birlikte bankacılık endeksindeki artış %1,76'ıbulurken, sınai endeksi %0.53 yükseldi. Güvenli limanların değer kaybına uğradığı günde, gelişmekte olan ülke para birimleri de Dolar'a karşı baskı altında kaldı. Özellikle TL, Rand ve Ruble satış yiyen para birimleri arasındaydı. Tahvil faizlerinde ise, yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. 2 yıllık gösterge tahvil faizi 14.30 zirvesini de aştı. 10 yıllık tahvil faizleri de tarihi zirvesine yakın seyretti ve 13.10'lara kadar yükseldi.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

TARIM DIŞI İSTİHDAM RAKAMLARI BEKLENİYOR…

ABD'de kritik veriler bugün itibariyle piyasaların odak noktası olacak. Özellikle son dönemde ticaret savaşları ve politik risklerle birlikte gündemin ekonomik verilerden uzaklaştığı ortamda, piyasaların FED'in gelecek verilerle ne yönde hareket edebileceğini görmek isteyebilir. İstihdam rakamlarından öte özellikle ücretlerde görülebilecek bir yükseliş, dolarda değerlenmenin önünü açabilir. Ücretlerde aylık bazda %0.3, yıllık bazda %2.7 artış beklentisi mevcut. Bu civarda gelebilecek rakamların FED'in odak noktasında olabileceğini ve faiz artırım konusunda FED'i destekleyebileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda piyasalarda Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow'un açıklamaları sonrasında ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında müzakere sürecinin önü açılıyor beklentisi piyasaları pozitif etkiliyor. Risk iştahının canlandığı gün itibariyle, dolar endeksi hafif güçlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yeniden 2.80 üzerine yükseldi. Bu ortamda güvenli limanlarda çıkış söz konusu olurken, riskli varlıklara olan talep görece arttı. Dün açıklanan ABD verilerine baktığımızda ise, haftalık işsizlik başvuruları geçtiğimiz haftaya göre 28 bin kişi artarak, 242 bin olarak açıklanırken, dış ticaret açığı beklentilerin üzerinde 57.6 milyar dolara yükseldi. Yurtiçinde ise gündem daha çok siyasi haber akışını yönelirken, Sn. Mehmet Şimşek'in istifa edeceği haberleri kendisi tarafından reddedildi. Avrupa tarafında Almanya'da fabrika siparişleri Şubat'ta beklentinin altında aylık 0.3% artış gösterdi. Mart ayında Bileşik PMI ve Hizmet PMI beklentilerin altında kalırken sırasıyla 55.1 ve 53.9 seviyelerine geriledi. Euro Bölgesi'nde de PMI verileri Mart'ta beklentiyi karşılayamadı ve Bileşik PMI 55.2, Hizmet PMI 54.9 oldu. Bölge'de Şubat ayında ÜFE ise, beklentiyi karşılayarak aylık 0.1%, yıllık 1.6% artış kaydederken perakende satışları beklenenin aksine Şubat ayında aylık 0.1% artış gerçekleştirebildi. Bugün ise gündemde ABD tarım dışı istihdam, ücretler verisi gibi önemli dataların yanı sıra, Almanya'dan sanayi üretimi ve akşam saatlerinde BOE başkanı Carney'nin açıklamaları takip edilebilir. Sabah itibariyle, Asya piyasaları hafif negatif bir seyir izliyor. ABD vadeli piyasaları ise negatif seyir izliyor. BIST 100 Endeksi'nin bugün hafif negatif açılış yapmasını ve gün içerisinde endeksin dünya endekslerine paralel hareket etmesini bekliyoruz.