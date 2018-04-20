Bist 100 Günü Yatay Kapattı…

BİST 100 GÜNÜ YATAY KAPATTI…

BİST100 endeksi önceki kapanışa göre 0.02% yükselişle yatay kapatırken toplam işlem hacmi 7.7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi 0.37%, holding endeksi 0.08% değer kaybetti. Sektörler arasında 6.14% ile finansal kiralama, faktoring en çok kazandıran olurken, en çok gerileyen ise 1.03% ile gıda, içecek oldu.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

ERKEN SEÇİM YÖNERGESİ BUGÜN TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK…

Avrupa hisseleri 2 günlük artış ardından yön tayin etmekte zorlanırken Asya hisseleri küresel büyümeye dair hâlihazırdaki iyimser havanın devam etmesiyle yaklaşık 1 ayın en yükseğine tırmandı. Alüminyum ve Nikel rallisi genişlerken emtia fiyatları da sıçradı. Ticaret endişelerinin tekrar gündeme gelmesi ve bilançoların karışık açıklanması sonucu ABD hisseleri 4 gün ardından ilk kez ekside kapattı. Tahvil faizleri ile Dolar yükselişini sürdürdü. Ekonomi üzerindeki iyimserlik basıklaşan ABD tahvil getiri eğrisi ile test edilirken ABD'nin Kuzey Kore ile direkt konuşmalara başlaması ve Putin'in ABD ile olan tansiyonu düşürmeye eğilimli olduğunu belirtmesi ardından genel olarak jeopolitik riskler azalma sürecine girdi. Diğer taraftan, Japonya Başbakanı Abe ile Trump ticaret pazarlığına ilişkin görüşmelere başlayacaklarını açıkladılar. ABD'de açıklanan istihdam verilerine göre, 14 Nisan'la biten haftada işsizlik başvuruları 3 haftanın en düşüğü 232K'e inerek istihdam piyasasının güçlü trendini sürdürdüğüne işaret etti. 7 Nisan'la biten haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 15K kişi azalarak 1863K oldu. Erken seçim önergesi, bugün ve 23 Nisan'da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Sabah itibariyle Asya piyasaları satıcılı bir seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise hafif artıda. BİST100 endeksinin bugün yatay açılmasını ve gün içerisinde endeksin dünya endekslerine paralel bir görüntü sergileyebileceğini öngörmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Çimento Sektörü…Sınırlı Negatif…Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Ünal, bu yıl talepte artış fakat kar marjlarında düşüş beklediğini açıkladı. 2018 ve 2019 yıllarının dünya çimento sektörü açısından pozitif olacağına dikkat çeken Ünal, aynı zamanda Türkiye'nin önündeki en büyük tehlikenin maliyetin yarısından fazlasını oluşturan elektrik ve kömür fiyatlarında yaşanan artış olduğunu belirtti. (Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği)

MGROS…Nötr… Migros Ticaret A.Ş., Makro Market A.Ş.'den 56 adet Uyum mağazası ve 17 adet Makro Market mağazasının devri işlemi hususunda Rekabet Kurumu'ndan koşulsuz izinsiz aldığını açıkladı. (KAP)

AKSEN…Pozitif... Aksa Enerji Üretim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Aksaf Power Ltd., Societe Jiro Sy Rano Malagasy (Jirama) ile Madagaskar'da şu anda 66 MW kurulu güçle faaliyet gösteren mevcut santraline bitişik, Jirama'ya ait 24 MW kurulu güçteki bir santralin rehabilitasyon ve işletmesi için bir anlaşma imzaladığını KAP'ta duyurdu. (KAP)

CLEBI…Pozitif… Çelebi Hava Servisi A.Ş., 30 Nisan 2018'de 2017 yılı dönemine ilişkin net karından pay başına Brüt TRY 3.15 nakit temettü ödeyeceğini açıkladı. (Temettü getirisi: 7.9%) (KAP)

BIST 30 Kontratı

Nisan vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi'ne paralel olarak günü %0.15 düşüş ile 137.175 seviyesinden tamamladı.

Nisan vadeli kontratın, gün içerisinde 136.500 – 138.550 bandında hareket etmesi beklenebilir.

USDTRY Kontratı

ABD Doları dün, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlü bir seyir izlerken, Türk lirası da global seyre eşlik etti. Nisan vadeli Dolar/TL kontratı ise günü %0.08 yükseliş ile kapattı.

Bugün USDTRY kontratının güne hafif yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

ALTIN/USD Kontratı

Altın fiyatları dün, küresel politik tansiyonun görece arka planda kalmasıyla 3 günlük kazançlarının ardından satıcılı seyre yöneldi. Nisan vadeli Altın/USD kontratı ise günü %0.49 düşüş ile tamamladı.

Bugün Altın kontratının güne hafif düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

EURUSD Kontratı

ABD Doları dün, gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü bir seyir izlerken, Euro da global seyre eşlik etti. Nisan vadeli Euro/Dolar kontratı ise günü %0.19 düşüş ile tamamladı.

EURUSD yakın vadeli kontratın güne hafif düşüş ile başlamasını beklemekteyiz.