Bıst 100 eylül ayının en çok kazandıran yatırım aracı
Yatırım araçlarında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yatırım araçlarında Eylül'de en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3.02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül'de aylık bazda;
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3.04, külçe altın yüzde 1.98, mevduat faizi (brüt) yüzde 1.06, dolar yüzde 1.00 ve euro yüzde 0.01 yatırımcısına kazandırdı.
TÜFE ile indirgendiğinde; DİBS yüzde 2.16, külçe altın yüzde 1.11, mevduat faizi (brüt) yüzde 0.20 ve dolar yüzde 0.14 oranında yatırımcısına kazandırırken; euro yüzde 0.84 yatırımcısına kaybettirdi.
Üç aylık değerlendirmede;
DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14.56, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.36 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken;
Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2.82, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7.24 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre;
külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15.93, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 14.05 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu.
BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3.69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.25 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde;
DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 36.99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28.46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Euro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.04, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22.21 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)