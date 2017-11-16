Bıst 100 Endeksi Global Negatif Risk İştahı Paralelinde Geriledi…

BIST Bankacılık Endeksi %2,3, BIST Sanayi Endeksi ise %2,6 oranında geriledi. Ekonomik veri olarak ise dün, ABD'de Ekim ayı enflasyon takip edildi. ABD'de enflasyon beklentilere paralel olarak aylık bazda %0,1, yıllık bazda ise %2,0 artış gösterdi.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

TEPKİ ALIMLARI EŞLİĞİNDE HAFİF YÜKSELİŞ EĞİLİMLİ SEYİR…

ABD'de vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin artması ve Aralık'taki FED toplantısının yaklaşması ile birlikte son birkaç gündür ABD'den gelişen ülke piyasalarına kadar riskten kaçış eğilimi hakimdi. Ancak bugün itibariyle hem ABD hem de Asya piyasalarında gelen tepkilerle birlikte toparlanmalar gözlemlemekteyiz. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları yükselirken, ABD vadeli hisse piyasaları ise hafif alıcılı seyretmekte. Biz de global hisse piyasalarındaki toparlanma ile birlikte BIST 100 Endeksi'nin bugün gelen tepki alımları eşliğinde yükselişle başlamasını ve gün içerisinde bu eğilimini sürdürmesini bekliyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

SAHOL…Pozitif… Şirket, 15.11.2017 tarihinde %50 oranında iştiraki olan Enerjisa Enerji A.Ş. paylarının planlanan halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını açıkladı. Sabancı Holding ve Alman E.ON'un iştiraki Enerjisa'nın ek satışla birlikte toplam %20 hissenin ortak satışı yoluyla halka arz edileceği ve arzın Şıbat ayında tamamlanmasının planlandığı belirtildi. (KAP/Dünya)

ASELS…Negatif… Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ASELS payları 16/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 30/11/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyeceği açıklandı. (KAP)

PGSUS…Nötr… Şirketin 2017 Ekim ayı toplam yolcu sayısı geçen sene aynı döneme göre %12 artış, geçen aya göre ise %6 azalış göstererek 2,5 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin yıllık yolcu büyümesi ise Ekim ayında %13,8 oldu. (KAP)

VESTL…Nötr… Şirket, Toshiba'nın TV biriminin satışına ilişkin alınan teklifleri değerlendirme ve müzakere sürecinin tamamlandığını ve satış için şirket dışında başka bir şirket ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Toshiba Visual Solutions Corporation ile %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret A.Ş. arasında 1 Eylül 2016 tarihinde imzalanan marka lisans anlaşmasının ise aynı şartlarda devam ettiği bildirildi. (KAP)

YATAS…Sınırlı Pozitif… Şirket, Turquality Destek Programına alınmasını teminen, T.C Ekonomi Bakanlığı'na yapmış olduğu başvurunun olumlu olarak değerlendirildiğini bildirdi. Enza Home ve Yataş Bedding olarak iki ayrı marka ile yapmış olduğu başvurular neticesinde her iki markanın da 7 Kasım 2017 tarihi itibariyle Turquality Destek Programı kapsamına alınmasının uygun görüldüğünü açıkladı. (KAP)

BIST 30 Kontratı

Aralık vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi'ne paralel olarak günü %1,9 düşüşle 134,525 seviyesinden tamamladı.

Aralık vadeli kontratın, gün içerisinde 133,750 – 135,500 bandında hareket etmesi beklenebilir.

USDTRY Kontratı

ABD Doları dün, gelişen ülke para birimlerine karşısında karışık seyir izlerken, Türk Lirası da bütçe açığının geçen aya göre gerilemesi ile birlikte pozitif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Kasım vadeli Dolar/TL kontratı ise günü %0,5 düşüş ile tamamladı.

Bugün USDTRY kontratının güne yatay seyir ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

ALTIN/USD Kontratı

Global hisse piyasalarındaki risk iştahında bozulma ile Dolar Endeksi'nde görülen gerilemeye karşın altın güçlü gelen ABD enflasyon ve perakende satışların ekonomide güçlenmeyi işaret etmesiyle satış baskısına maruz kaldı. Aralık vadeli Altın kontratı ise günü %0,2 yükseliş ile tamamladı.

Bugün Altın kontratının güne hafif düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

EURUSD Kontratı

ABD Doları'nın gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık seyir izlediği günde Euro, negatif ayrışan para birimleri arasında yer aldı. Kasım vadeli Euro/Dolar kontratı ise günü %0,5 yükseliş ile tamamladı.

EURUSD yakın vadeli kontratın güne hafif düşüş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz.