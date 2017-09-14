Bist 100 Endeksi Global Bazda Güçlenen Dolar İle Geriledi…

BIST Bankacılık Endeksi günü %0,8, BIST Sanayi Endeksi ise %1,2 oranında geriledi.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

SAAT 14:00 TCMB FAİZ ORANI KARARI…

SAAT 15:30 ABD AĞUSTOS TÜFE…

Bugün piyasalar yurtiçinde TCMB para politikası toplantısını, yurtdışında ise ABD enflasyon verisini takip edecek. TCMB faiz kararına ilişkin piyasa beklentisi, mevcut durumda piyasa tarafından gösterge olarak kabul edilen ve %12,25 olan geç likiditesi penceresi faizinin sabit tutulması yönünde. Biz de piyasa beklentisine paralel olarak, enflasyonda kalıcı iyileşme görülene kadar TCMB'nin sıkı duruşunu korumasını beklemekteyiz. ABD'de ise, Harvey kasırgasının etkisiyle enerji fiyatlarında görülen yükseliş eşliğinde manşet enflasyonun geçen aya göre yükselmesi beklenmektedir (Beklenti aylık bazda %0,3, önceki %0,1; yıllık bazda %1,8, önceki %1,7). Bununla birlikte çekirdek enflasyondaki yükselişin, enerji fiyatlarından arındırıldığı için bir miktar daha az olması bekleniyor (Beklenti aylık bazda %0,2, önceki %0,1; yıllık bazda %1,6, önceki %1,7). Enflasyonda beklentilerin altında gelebilecek verinin Dolar ve ABD 10 yıllık tahvilleri negatif, gelişen ülke kurları ve piyasaları pozitif etki yapacağını düşünmekteyiz. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları hafif düşüş eğilimli seyir izlerken, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. BIST 100 Endeksi'nin bugün hafif düşüşle açılmasını ve gün içerisinde bu seyrini sürdürmesini beklemekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

BIMAS…Sınırlı Pozitif… Şirket İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, İran'da mağazalaşma konusundaki fizibilite çalışmalarının yaklaşık bir ay içinde tamamlanmasını beklediklerini, ardından bu ülkeye yatırım yapıp yapmama konusunda karar vereceklerini söyledi. (Dünya)

EKGYO/GSRAY…Pozitif… Emlak Konut, 2. oturumu 15.06.2017 tarihinde yapılmış olan İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi ihalesi sözleşmesinin, yüklenici firma Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile 13.09.2017 tarihinde imzalandığını açıkladı. Arsa satışı karşılığında toplam satış gelirinin 3,808 milyon TL olması beklenmekte. Yüklenici firma, Emlak Konut'a arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı olarak %25 ve arsa satışı karşılığı şirket toplam geliri olarak ise 952 milyon TL taahhüt ettiği belirtildi. Fema ve KLF teklifinde 942,4 milyon TL olan Galatasaray payı ise Yılmaz İnşaat teklifinde 761,6 milyon TL'ye geriledi. (KAP/Business HT)

CCOLA…Nötr… Şirket, yedi yıl vadeli %4,125 kupon ödemeli Eurobond ihracı gerçekleştirdi ve 500 milyon USD borçlandı. (KAP)

KOZAL/KOZAA/IPEKE…Sınırlı Negatif… Koza Holding A.Ş., 2011 yılı hesap dönemi ile ilgili olarak vergi inceleme rapor sonuçlarına göre 17,3 milyon TL vergi aslı ve 17,3 milyon TL vergi cezası olmak üzere toplam 34,6 milyon TL tutarında vergi cezası tebliğ edildiğini bildirdi. (KAP)

SANEL…Sınırlı Pozitif… Şirket, Eylül ayı içerisinde toplam 15 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığını açıkladı. (KAP)

BIST 30 Kontratı

Ekim vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi'ne paralel olarak günü %0,9 düşüşle 134,150 seviyesinden tamamladı.

Ekim vadeli kontratın, gün içerisinde 133,250 – 134,750 bandında hareket etmesi beklenebilir.

USDTRY Kontratı

Dün ABD Doları beklentilerle uyumlu gerçekleşen ÜFE verisi ve yarın açıklanacak önemli TÜFE verisi öncesinde gelişen ülke para birimlerine karşı güçlü görüntü çizerken, Türk Lirası da global seyre iştirak etti. Eylül vadeli USDTRY kontratı ise günü %0,6 değer kaybı ile tamamladı.

Bugün USDTRY kontratının güne hafif yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

ALTIN/USD Kontratı

Altın, global bazda güçlenen ABD Doları, ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş ile ABD ve Kuzey Kore arasındaki gerginliğin düşmesinin ardından geriledi. Ekim vadeli Altın kontratı ise günü %0,2 değer kazancı ile tamamladı.

Bugün Altın kontratının güne hafif düşüş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz.

EURUSD Kontratı

ABD Doları'nın beklentilere paralel açıklanan ÜFE verisi eşliğinde gelişmiş ülke para birimleri karşısında güçlü performans gösterdiği günde Euro, global görünüme eşlik etti. Eylül vadeli Euro/Dolar kontratı ise günü %0,4 değer kaybı ile tamamladı.

EURUSD yakın vadeli kontratın güne hafif düşüş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz.

