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BIST 100 endeksi 120 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da, ocak ayında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçerek, salgın sonrası dönemde ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

BIST 100 endeksi 120 bin puanı aştı
08.07.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:34

Borsa İstanbul'da, ocak ayında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçerek, salgın sonrası dönemde ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.

Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini beraberinde getirdi.

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti.

BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı.

Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.

BIST 100 endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 119.600 puandan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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