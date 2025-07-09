Bissouma Fenerbahçe'ye gelecek mi?

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Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Premier Lig devi Tottenham'da forma giyen Yves Bissouma'yı gündemine aldı. Peki, Bissouma Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler, Premier Lig devi Tottenham'ın 28 yaşındaki Malili ön liberosu Yves Bissouma'yı transfer listesinin başına koyduğu ileri sürüldü. Peki, Bissouma Fenerbahçe'ye gelecek mi?

BİSSOUMA FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Jhon Duran transferini açıklayan Fenerbahçe, orta sahaya yapacağı hamle için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Tottenham'dan Yves Bissouma için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Orta saha transferi için olası adayları değerlendirilirken gündeme Tottenham'ın deneyimli orta sahası Yves Bissouma geldi.

Sarı-lacivertlilerin transfer için Tottenham'la görüşeceği ve Fenerbahçe'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. İngiliz ekibinin ise 22-23 milyon euro seviyelerinde bir bonservis talep edebileceği kaydedildi.

2026'ya kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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