Bisoft Kimdir?

BiSoft Satış Müdürü Murat Çankaya, ulusal ve uluslararası projelerde bir bilişim firması olarak sektörde yerini alan BiSoft'u Wise TV'ye anlattı.

Verinin yönetimi, analizi ve bunlardan bir anlam çıkarma konusunda yetkin bir firma olduklarını ifade eden Çankaya, günümüzde veri tabanlarının işlenmesinin tek başına bir anlam ifade etmediğini ve büyük bir veri bombardımanı altında bulunduğumuzu, tüm verilerin anlamlandırılırsa o kadar doğru sonuçlara ulaşılabileceğini belirtti.