Bismilli öğrencilerden Mehmetçik'e destek

18.10.2019 17:02

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yazdıkları mektuplarla destek verdi.

İlçedeki Tepe Köyü Şehit Muhammed Said Çelik İlkokulunda okuyan öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için mektup yazdı.

İlkokul öğrencileri tarafından askerlerin moral ve motivasyonun artırılması amacıyla yazılan mektuplar, okul müdürü Bilal Şen'e teslim edildi.

Okul müdürü Şen, yaptığı açıklamada, öğrencileri vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmenin yolunun bu tarz farkındalıkları oluşturmaktan geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin bu hareketini takdir ettiklerini anlatan Şen, şöyle dedi:

"Öğrencilerimizin bu güzel hareketini takdir edip mektuplarını harekattaki askerlerimize ulaştıracağız. Barış Pınarı Harekatı başladığından itibaren öğrencilerimiz büyük bir heyecan ve duygu yoğunluğu yaşıyorlardı. Özellikle orada vatanı ve bayrağı için mücadele eden askerlerin aslında bizim mutlu ve huzurlu yaşamamız için orada olduklarının farkına varmışlardı. Bundan dolayı duygularını kağıda dökmek istediler. Bu mektupları hızlı bir şekilde ilgili mercilere ulaştıracağız. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Umuyoruz ki bu hassasiyeti ömür boyu yaşarlar."

Öte yandan öğrenciler, sınır ötesinde mücadele veren Mehmetçik için asker selamı gönderdi, bayrak şiiri okudu.

Kaynak: AA