Bismil Kaymakamı Türkmen, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi
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Bismil Kaymakamı Türkmen, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

13.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:04
Bismil Kaymakamı Türkmen, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi.

İlçe merkezinde yürütülen kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Türkmen, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede bir yandan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiklerini bir yandan da belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini kaydeden Türkmen, "Normalleşme süreci ile merkez ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yapılan hizmetlerin halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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