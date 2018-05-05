Bismil'e 27,5 Milyon Liralık Enerji Yatırımı

SORUMLULUK bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik Dağıtım, Diyarbakır'ın en büyük ilçelerinden Bismil'de 27,5 milyon liralık enerji yatırımı gerçekleştiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, "2018 Yılı Diyarbakır İli Bismil İlçesi Alçak ve Orta Gerilim Yeraltı Kablolu Şehir Şebekesi Yapım İşi"ni başlattı. Projenin tanıtım toplantısına Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyar Gaz A.Ş. Genel Müdürü M. Salih Deniz ve ilçedeki daire müdürleri ile bazı muhtarlar katıldı.

KURULU GÜÇ YÜZDE 37 ARTACAK

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gerçekleştirilecek yatırım sonrasında ilçedeki kurulu gücün 41,2 MVA'dan 56,4 MVA'ya çıkartılarak yüzde 37 oranında arttırılacağını söyledi. Yaka, bu çalışma ile 12 bin aboneye direkt müdahale edilerek sağlıklı ve kesintisiz enerji kullanmalarının sağlanacağını, proje dışında kalan abonelerin ise ring şebeke sayesinde olası arıza kaynaklı kesintilerden en az biçimde etkileneceklerini bildirdi.

AYDINLATMA ÇALIŞMALARI

Dicle Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilecek ve 27,5 milyon liraya mal olacak yatırım, ilçedeki 85 trafo bölgesinde yürütülecek. Bu çalışmalar sırasında bin 250 beton direk sökülecek ve 28 beton köşk montajı gerçekleştirilecek. İlçede can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden trafolar ve havai şebekeler 20 bin 790 metreküp kanal kazılması ve 200 bin metre yer altı kablo montajı yapılması sonucunda yer altına alınacak. Teknolojik gelişmelere uygun monoblok beton köşklü trafoların kurulacağı proje ile şehir aydınlatması da artırılacak. Bu çerçevede bin 400 adet aydınlatma direği ile çevre aydınlatması sağlanacak.

2,5 AY ÖNCE TAMAMLANACAK

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, projenin 31 Aralık 2018 tarihinde bitirilmesinin öngörülmesine rağmen, halkın kazılardan daha az etkilenmesi ve çalışmaların daha erken tamamlanması için Ekim ayı ortasına çekme planları yaptıklarının altını çizdi.

- Diyarbakır