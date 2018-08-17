Bismil'deki Kardeşlik Parkının İnşaatı Sürüyor

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi tarafından Bismil'de yapılan Kardeşlik Parkı inşaatının yapımı devam ediyor.

Eski ilçe otogarı mevkiinde 40 bin metrekarelik alana yapılacak olan parkın ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Şehitkamil Kardeşlik Parkı adını taşıyacak olan parkın içerisinde pek çok rekreasyon alanı bulunacak. 40 bin metrekare alanda oluşturulacak park içerisinde futbol sahasından kafeteryasına kadar her türlü uygulamanın yer alacağı öğrenildi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, yaptığı açıklamada, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine ilçeye kazandıracağı park için teşekkür etti.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Yılların ihmali sonucu birçok hizmete hasret kalan Bismili daha yaşanabilir bir ilçe konumuna getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Şehitkamil Belediyesi ilçemize güzel bir park yapıyor. Bu alanda önemli bir ihtiyacı gideren Başkan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ediyorum."