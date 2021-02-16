Bismil'deki kanaat önderlerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret
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Bismil'deki kanaat önderlerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

16.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:38
Bismil'deki kanaat önderlerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Bismil ilçesindeki kanaat önderleri Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Bismil ilçesindeki kanaat önderleri Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Bismil Kanaat Önderleri Derneği ve Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural, dernek başkan yardımcıları Ahmet Çelebi, Kemal Arslan ve Musa Çelebi Vali Karaloğlu ile makamında görüştü.

Karaloğlu, Bismil'in coğrafi ve tarım yönünden önemine değindi.

Vural da derneğin çalışmaları ilçenin sorunlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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