Bismil'deki Eski Cezaevi Eğitim Yuvası Olacak

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve atıl durumda olduğu için yıkımına başlanan eski cezaevi eğitim yuvası olacak.



Bismil ilçesinde bulunan ve Diyarbakır'a taşınmasının ardından atıl durumda bulunan cezaevinin yıkımına başlandı. Belediye Meclis üyesi Mahmut Vural ile birlikte yıkımın yapıldığı alanlarda incelemelerde bulunan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç mahalle halkının atıl durumdaki bu yerden rahatsız olduğu için binanın yıkıldığını söyledi.



Arsası müftülüğe tahsis edildi



Bismil cezaevinin 1985 yılında hizmete girdiğini ifade eden Başkan Gülenç, "Atıl durumda olduğu için Adalet Bakanlığına buranın yıkılması konusunda taleplerimizi ilettik ve olumlu sonuçlar geldi. Bu durumdan kurtarıp, farklı amaçlarda kullanılmasını önlemek amacıyla yıkıma başladık. Birçok insanımızı olumsuz şartlarda konuk eden Bismil K2 tipi cezaevini bu şekilde tarihin sayfasında bırakarak, yıkmak bize nasip oldu. Cezaevinin arsası İlçe Müftülüğüne tahsis edilecek. Bu alanı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" dedi.



Kuran kursu olarak değerlendirilecek olan cezaevinin yıkımı 9 gün sürecek. - DİYARBAKIR