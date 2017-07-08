Bismil'de trafoda çıkan yangın mahalleliyi korkuttu

Trafoda çıkan yangın askerlik şubesi ve mahalleyi yakıyordu

Yangın anı saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde trafoda çıkan yangın Altıok Mahallesi'nde korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Trafoda çıkan yangının askerlik şubesi duvarına sıçraması mahalleliye büyük korku yaşattı.

Edinilen bilgiye göre Bismil ilçesinde askerlik şubesine yapışık olan trafo patlayarak yandı, alevler askerlik şubesinin duvarına sıçrarken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Olay dün gece geç saatlerde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi'nde meydana geldi. Askerlik şubesine yapışık olan trafo birden patlayarak yanmaya başladı. Kıvılcımların etrafa sıçramasıyla yangın bir anda büyürken, trafonun yanında bulunan askerlik şubesi duvarı da yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonrasında yangın kontrol altına alınırken mahalleliler rahat bir nefes aldı. Yangında maddi hasar oluştuğu belirtildi.