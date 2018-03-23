Bismil'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır- Batman karayolu Bismil Babahaki köyü mevkisinde Arif Öztürk (52) adres sormak için sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BU 1962 plakalı otomobili durdurdu.

Bu sırada arkadan gelen 52 FS 247 plakalı otomobil duran araca ve Öztürk'e çarptı.

Kazada yaralanan Öztürk ve araçlarda bulunan Şerafettin Şirinoğlu (52), Serdar Altunel (42) ve Mahmut Altunel (17) olay yerine çağrılan ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.