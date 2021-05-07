Bismil'de "tam kapanma"da temizlik seferberliği

Bismil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreciyle temizlik hizmetlerine hız verdi.

Bismil Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreciyle temizlik hizmetlerine hız verdi.

Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, rutin temizlik faaliyetlerinin dışında 2 vakumlu süpürge aracı, konteyner, arasöz, 2 damperli kamyon, traktör, 2 kepçe ve çok sayıda personel ile başlattığı temizlik hamlesini sürdürüyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı açıklamada, tam kapanma döneminde boşalan cadde ve sokaklarda ekiplerinin genel bakım ve temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Türkmen, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz girdikleri mahalleyi baştan aşağı elden geçiriyor. Bulvarlar, ana ve ara arterler, caddeler, sokaklar, kaldırımlar, parklar ve oturma bankları gibi pek çok alan süpürülerek tertemiz bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu ana caddeleri başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve bulvarları arasöz araçlarla yıkayarak uçtan uça temizliyor."

Temizlenen cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini aktaran Türkmen, vatandaşları salgından korumak için çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan