Bismil'de sokağa çıkma yasağına uyuluyor Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Bismil Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından vatandaşların taleplerini karşılamak için yoğun çaba gösterdi.

Zabıta ekiplerinin fırınları gezerek maske dağıttığı ilçede polis ekipleri de önlem alarak yasağa uymaları konusunda vatandaşları uyardı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, yasak sürecince ilçe halkının hizmetlerini sürdüreceklerini söyledi.

Yasağa uyarak evden çıkmayan ilçe halkına teşekkür eden Yüksel, alınan önlemler kapsamında 25 araçla 33 fırından ekmek alarak evlere hizmet götürdüklerini, ilaç ihtiyacı olan hastalara da gerekli ilaçları ulaştırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA