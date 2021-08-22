Bismil'de muhtarların talep ve önerileri dinlendi
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Bismil'de muhtarların talep ve önerileri dinlendi

Bismil'de muhtarların talep ve önerileri dinlendi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bismil'de muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Bismil'de muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, mahalle muhtarlarından alınan talep ve öneriler DİSKİ'nin, ilçelerde yürüttüğü ve yürüteceği çalışmalara yön veriyor.

Sorunlarında masaya yatırıldığı buluşmada Bismil'de görev yapan muhtarlar, bağlı oldukları mahallelerin talep ve önerilerini dile getirdi.

İlçeye bağlı mahallelerdeki çalışmaları katılımcılara aktaran DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, planlanan projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Altyapı ve içme suyu için büyük bir özveri ile çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Tutşi, her yerin ihtiyacına uygun hizmetleri yapmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne, ait hatlardan kaçak su çekilmesi halinde yasal işlem yapacaklarının altını çizen Tutşi, şöyle konuştu:

"Suya hak ve hukuk meselesi olarak bakıyoruz. Yoksa kurum olarak bir kazanç beklemiyoruz. Elde edilen tahsilat tutarlarıyla da şehrimizde kaliteli hizmet yapmak için uğraşıyoruz. Kaçak bir şekilde içme suyunu bahçe ve bostan sulamada kullanırken birileri de elini yüzünü yıkayacak su bulamıyor."

Toplantıya Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Hamza Türkmen, ilçedeki kamu ve kurum müdürleri ile merkez ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Bismil'de muhtarların talep ve önerileri dinlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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