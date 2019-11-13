Bismil'de "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği

13.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:04

Bismil'de Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, AK Parti Milletvekili Mehdi Eker, İl Müftüsü Turgut Erhan, kurumlar ile siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Kaymakam Yüksel, Milletvekili Eker ve İlçe Müftüsü Durmuş konuşma yaptı.

Program okullar arasında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül ve plaket verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA