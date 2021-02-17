Bismil'de marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Bismil ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Bismil Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, denetimde fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, etiket denetimi yaptı.

Özellikle gıda ve temizlik ürünlerde fiyat artışlarının önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran ekipler, reyon fiyatıyla kasa fiyatı kontrolleri yaparak güncel fiyatları kayıt altına alıyor.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, sorumluluk sahalarında ekiplerin gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde ekipleri, kendi sorumluluk sahasındaki marketlerde denetimlerini sıklaştırdığını aktaran Türkmen şunları kaydetti:

"Son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle ekiplerimiz denetimlerini daha da sıklaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Zabıta ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan bir fahiş fiyat uygulaması var ise gerekli tutanakları tutarak, Ticaret İl Müdürlüğüne sevk ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu tür şikayetleri olduğu taktirde zabıta birimine başvurabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz