Bismil'de kütüphaneli duraklar yapıldı
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Bismil'de kütüphaneli duraklar yapıldı

11.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:35
Bismil'de kütüphaneli duraklar yapıldı

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla yapılan kütüphaneli duraklar hizmete girdi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla yapılan kütüphaneli duraklar hizmete girdi.

Türkmen, yaptığı açıklamada, ilçede göreve başladıktan sonra ilçenin en önemli sorunlarını tespit ederek çözüm için projeler ürettiklerini söyledi.

Bazı alanlarda farkındalık oluşturmak için dolmuş duraklarına kitap dekorlarıyla kitap bırakarak farkındalık oluşturduğunu kaydeden Türkmen, vatandaşlara en iyi hizmeti verme çabasında olduklarını belirtti.

Göreve gelir gelmez her alanda proje hayata geçirdiklerini ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:

şunları dile getirdi:

"Hayata geçirdiğimiz projelerden biri dolmuş duraklarımızın kitap dekorlu ve kütüphane şeklinde tasarlanmasıdır. Vatandaşlarımız dolmuş beklerken boş vakitlerinde kitap okuyor. Duraklarımızda hem kitaplarımız hem de günlük gazetelerimiz mevcut olacak. Ayrıca yaptığımız kitap dekorlarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin, vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmış oluyoruz. Vatandaşlarımız hizmetin en güzeline layık. Vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler var. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ailelerinin otobüs beklerken kitaplarını okuması da ayrı güzellik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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